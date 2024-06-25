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İmamoğlu'nun "düşmanımın düşmanı dostumdur" oyunu elinde patladı! Kemal Kılıçdaroğlu yemek masasını dağıttı

Özgür Özel'in normalleşme kapsamında attığı adımlardan rahatsız olan ve bu kapsamda "düşmanımın düşmanı dostumdur" oyununa soyunan Ekrem İmamoğlu'nun planı elinde patladı. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile masaya oturmayı reddederek çıkan iddiaları yalanladı.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 22:11 Güncelleme 25 Haziran 2024, 22:11
İmamoğlu’nun düşmanımın düşmanı dostumdur oyunu elinde patladı! Kemal Kılıçdaroğlu yemek masasını dağıttı

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) tüzük kurultayı öncesi yaşanan 'iç hareketlilik' ile birlikte kulislerde hareketlendi.



ÖZEL'E KARŞI HAMLE

14-28 Mayıs seçimleri sonrası Özgür Özel'le hareket edip 'değişim'de başı çekerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2028 planları doğrultusunda bu kez de Özel'e karşı hamle yapacağı öne sürüldü.


NORMALLEŞMEDEN RAHATSIZ OLANLAR İŞ BİRLİĞİ PEŞİNDE Mİ?

Başkan Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel'in attığı normalleşme adımlardan rahatsız olan ve 'genel başkan' otoritesi karşısında geri plana düştüğünü düşünen İmamoğlu dümenini arkadan hançerlediği Kemal Kılıçdaroğlu'na kırdı.

Hatırlanacağı üzere CHP'nin devrik lideri Kemal Kılıçdaroğlu da normalleşme sürecinin karşısında olmuş, "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" ifadelerini kullanmıştı.

CHPde düşmanımın düşmanı dostumdur oyunu! Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlunun yemeğini yiyecek mi?CHPde düşmanımın düşmanı dostumdur oyunu! Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlunun yemeğini yiyecek mi?




TAKVİM: "DÜŞMANIMIN DÜŞMANI DOSTUMDUR" OYUNU

TAKVİM, CHP'deki iç hareketliliği "Düşmanımın düşmanı dostumdur" oyunu başlığıyla manşetine taşımış, "Kılıçdaroğlu hançer yediği Ekrem İmamoğlu'nun masasına oturacak mı?" sorusunu yöneltmişti.



KILIÇDAROĞLU MASAYI DEVİRDİ

Tüm bu yaşananlar sonrası Ekrem İmamoğlu'nun "Düşmanımın düşmanı dostumdur" oyunu elinde patladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile masaya oturmayı reddederek çıkan iddiaları yalanladı.

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