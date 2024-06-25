İmamoğlu'nun "düşmanımın düşmanı dostumdur" oyunu elinde patladı! Kemal Kılıçdaroğlu yemek masasını dağıttı

ÖZEL'E KARŞI HAMLE 14-28 Mayıs seçimleri sonrası Özgür Özel 'le hareket edip 'değişim'de başı çekerek Kemal Kılıçdaroğlu 'nu koltuğundan eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun 2028 planları doğrultusunda bu kez de Özel'e karşı hamle yapacağı öne sürüldü.



NORMALLEŞMEDEN RAHATSIZ OLANLAR İŞ BİRLİĞİ PEŞİNDE Mİ?

Başkan Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel'in attığı normalleşme adımlardan rahatsız olan ve 'genel başkan' otoritesi karşısında geri plana düştüğünü düşünen İmamoğlu dümenini arkadan hançerlediği Kemal Kılıçdaroğlu'na kırdı.



Hatırlanacağı üzere CHP'nin devrik lideri Kemal Kılıçdaroğlu da normalleşme sürecinin karşısında olmuş, "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" ifadelerini kullanmıştı.











TAKVİM: "DÜŞMANIMIN DÜŞMANI DOSTUMDUR" OYUNU



TAKVİM, CHP'deki iç hareketliliği "Düşmanımın düşmanı dostumdur" oyunu başlığıyla manşetine taşımış, "Kılıçdaroğlu hançer yediği Ekrem İmamoğlu'nun masasına oturacak mı?" sorusunu yöneltmişti.