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ABD'den PKK/YPG'nin işgalindeki bölgeye 40 araçlık sevkiyat

ABD ordusu, Suriye'nin Haseke ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunan bölgelerdeki üssüne, 40 araçtan oluşan askeri takviye yolladı. ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 16:59 Güncelleme 25 Haziran 2024, 16:59
ABD’den PKK/YPG’nin işgalindeki bölgeye 40 araçlık sevkiyat

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ABD ordusu, Suriye'nin Haseke ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunan bölgelerdeki üssüne, 40 araçtan oluşan askeri takviye yolladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD güçlerine ait konvoy, dün gece saatlerinde Irak ile Suriye arasındaki El-Velid Sınır Kapısı'ndan Haseke'ye giriş yaptı.

Aralarında ABD askerlerini taşıyan Bradley tipi zırhlı araçların da bulunduğu 40 araçlık konvoy, Haseke'ye bağlı Kasrek köyündeki askeri üsse ulaştı.

Konvoyda yakıt tankerleri, tıbbi malzeme ve mühimmat yüklü askeri araçlar bulunuyor.

ABD ordusu, 24 Nisan'da da Haseke ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunan bölgelerdeki üslerine 40 araçtan oluşan askeri takviye yollamıştı.

ABD 2019 SONRASI PETROL SAHALARI CİVARINA YERLEŞİYOR
ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.

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