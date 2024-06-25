ABD’den PKK/YPG’nin işgalindeki bölgeye 40 araçlık sevkiyat

ABD ordusu, Suriye'nin Haseke ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunan bölgelerdeki üssüne, 40 araçtan oluşan askeri takviye yolladı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD güçlerine ait konvoy, dün gece saatlerinde Irak ile Suriye arasındaki El-Velid Sınır Kapısı'ndan Haseke'ye giriş yaptı.
Aralarında ABD askerlerini taşıyan Bradley tipi zırhlı araçların da bulunduğu 40 araçlık konvoy, Haseke'ye bağlı Kasrek köyündeki askeri üsse ulaştı.
Konvoyda yakıt tankerleri, tıbbi malzeme ve mühimmat yüklü askeri araçlar bulunuyor.
ABD ordusu, 24 Nisan'da da Haseke ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunan bölgelerdeki üslerine 40 araçtan oluşan askeri takviye yollamıştı.