Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’nde önemli açıklamalar

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: Polislik mesleğine ilk adımınızı attığını bu anlamlı günde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Başarıyla tamamlayan 483'ü kadın 1883'ü erkek olmak üzere bugün mezuniyet sevinci yaşayan toplam 2 bin 366 polisimizi yürekten tebrik ediyorum. Bugün kendi evlatlarımızın yanı sıra dünyanın 15 farklı ülkesinden toplam 94 misafir öğrencimizi akademiden mezun etmenin heyecanını yaşıyoruz.





Bu kardeşlerimiz ülkelerine döndüklerinde akademide aldıkları üst düzey eğitimle kendi vatandaşlarına en iyi şekilde hizmet edeceklerdir. Afrika'dan Türk Cumhuriyetlerine, Balkanlardan Güney Asya'ya gönül coğrafyamızın dört bir ucunda görev yapacak siz kardeşlerimizin her birine başarılar diliyorum.

Ülkemizin ekonomisine, turizme, ticaretine ve kamu diplomasisine zarar verme girişimlerine eyvallah etmeyeceğiz. Devletimizin bir ayağını Anadolu'ya sabitleyip diğeriyle tüm yeryüzünü kucaklamaya devam edeceğiz. Hedeflerimize ulaşacağız. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin diyorum. Emniyet teşkilatımız saflarına eklenen 2 bin 366 yeni neferle milletimize karşı sorumluluklarını çok daha etkin bir şekilde yerine getirecektir.