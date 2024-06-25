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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelede çok net mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Teröristlerin yuvalandığı yerler imha edilmiştir. Yaz ayları boyunca çok daha kararlı ve sonuç alıcı operasyonlar gerçekleştireceğiz. Mücadelemizi devam ettireceğiz. Sevgili polis arkadaşlarım tüm başarıların bize gösterdiği gerçek şudur güvenlik birimlerimiz temizlendikçe terör ve suç örgütlerine karşı başarılarımız artıyor. Bundan geriye gidiş kesinlikle olmayacaktır" ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, "İnşallah yaz aylarında daha etkin operasyonlar yapacağız" dedi.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 19:16 Güncelleme 25 Haziran 2024, 19:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’nde önemli açıklamalar

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.


Polis Akademisi Mezuniyet Töreni

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Polislik mesleğine ilk adımınızı attığını bu anlamlı günde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Başarıyla tamamlayan 483'ü kadın 1883'ü erkek olmak üzere bugün mezuniyet sevinci yaşayan toplam 2 bin 366 polisimizi yürekten tebrik ediyorum. Bugün kendi evlatlarımızın yanı sıra dünyanın 15 farklı ülkesinden toplam 94 misafir öğrencimizi akademiden mezun etmenin heyecanını yaşıyoruz.



Bu kardeşlerimiz ülkelerine döndüklerinde akademide aldıkları üst düzey eğitimle kendi vatandaşlarına en iyi şekilde hizmet edeceklerdir. Afrika'dan Türk Cumhuriyetlerine, Balkanlardan Güney Asya'ya gönül coğrafyamızın dört bir ucunda görev yapacak siz kardeşlerimizin her birine başarılar diliyorum.

Ülkemizin ekonomisine, turizme, ticaretine ve kamu diplomasisine zarar verme girişimlerine eyvallah etmeyeceğiz. Devletimizin bir ayağını Anadolu'ya sabitleyip diğeriyle tüm yeryüzünü kucaklamaya devam edeceğiz. Hedeflerimize ulaşacağız. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin diyorum. Emniyet teşkilatımız saflarına eklenen 2 bin 366 yeni neferle milletimize karşı sorumluluklarını çok daha etkin bir şekilde yerine getirecektir.



HUKUKUN DIŞINA ÇIKILARAK DEVLETE HİZMET EDİLEMEZ

Her birinizin hukuka ve kanunlara harfiyen uyacağınıza inanıyorum. Hukukun dışına çıkılarak devlete hizmet edilmez. Kanunun arkasından dolanarak toplumda düzen sağlanmaz. Bunun istisnası yoktur ve olamaz. Vatandaşımız kolluk kuvvetlerine baktığında hukuk devletini de görmek ister. Geçmişte ülkemiz kendini hukukun ve yasaların üstünde gören bürokratik vesayetten çok çekmiştir. Devletin güvenliği öne sürülerek hukukun üstünlüğü ilkesi çiğnenmiş, anayasa askıya alınmış milletimizin özgürlük alanları daraltılmıştır.



Devletimizin güvenliğini ve milletimizin huzurunu temin etmeye çalıştık. Bugün de aynı ilkeyi titizlikle gözetiyoruz. Hem güvenliğimizi sağlıyor hak ve hürriyetlere sahip çıkarak gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Sizlerden de göreviniz gereği kanunları uygularken daima bu hassasiyetle hareket etmenizi istiyorum. Çalışma prensibimiz gayet açıktır. Vatandaşın canına, malına, namusuna, özgürlüklerine ve güvenliğine kasteden alçaklara karşı asla müsamahakar davranmayacaksınız.

Suç işleyerek sınırı aşan her kim olursa olsun yakalayıp yargıya teslim ederek hak ettiği cezayı almasını temin edeceksiniz. Hukukun dışına çıkanlara nasıl nefes aldırmıyorsanız insanımıza karşı müşfik olacak görevinizi yaparken ölçüyü kaçırmayacaksınız. Bir kez daha 81 vilayetimizin tamamında asayişi, güvenliği, huzuru temin etmek için fedakarca görev yapan tüm polislerimize teşekkür ediyorum.


'TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞ TARİHİ KAZANIMLAR ELDE ETTİK'

Türkiye asimetrik tehditlerle yüzleşen ülkedir. Tüm suçlara ve tehditlere karşı teyakkuz halinde olmak gibi mecburiyetimiz bulunuyor. Bölücü terör örgütüne karşı yürüttüğümüz mücadelede 40 yılı geride bırakmak üzereyiz. Bu mücadelede son yıllarda tarihi kazanımlar elde ettik. Askerimizin, polisimizin, jandarmamızın muazzam çabalarıyla terör örgütünü sınırlarımız içerisinde kıpırdayamaz hale getirdik. Eli kanlı canilere nefes aldırmıyoruz.


1045 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Burada bazı rakamları sizlerle paylaşmak isterim. Son 1 yılda PKK'ya yönelik 34 bin 765 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 7'si kırmızı 1'i yeşil 15'i turuncu 34'ü gri kategoride olmak üzere 1045 terörist etkisiz hale getirildi. Bölücü terör örgütüne katılımlar azalıyor. Bugün 10'lu 20'li rakamları ancak buluyor. FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütlerinin de tepesine biniyoruz. FETÖ'ye operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Sadece geçen yıl FETÖ'ye 5 bin 827 operasyon yapıldı. 9 bin 350 şüpheli gözaltına alındı. Devletimizin kurumlarının nefesi, nereye kaçarlarla kaçsınlar FETÖ'cü alçakların ensesinde olmaya devam edecektir.


ORGANİZE SUÇA GEÇİT YOK

Emniyet ve istihbarat teşkilatımız tarafından yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası 603 çete çökertilmiştir. Zehir tacirleri hedefe koyduğumuz bir diğer yapıdır. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede son bir yılda önemli mesafe katettik. 12 bin 500 kişi gözaltına alınmış bunların 4 bin 500'ü tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Sınırdışı edilenlerin sayısı ise 149 bine ulaştı. Asayiş bakımından son bir yılda her 100 olaydan 93'ü aydınlatıldı. Kimsenin yanına kar kalmıyor.


KENDİNİ DEVLETİN ÜSTÜNDE GÖREN HİÇBİR YAPIYA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK

Teröristlerin yuvalandığı yerler imha edilmiştir. Yaz ayları boyunca çok daha kararlı ve sonuç alıcı operasyonlar gerçekleştireceğiz. Mücadelemizi devam ettireceğiz. Sevgili polis arkadaşlarım tüm başarıların bize gösterdiği gerçek şudur güvenlik birimlerimiz temizlendikçe terör ve suç örgütlerine karşı başarılarımız artıyor. Bundan geriye gidiş kesinlikle olmayacaktır. Kendini devletin üstünde gören hiçbir yapıya tahammülümüz yoktur. Emniyet teşkilatımıza ve devletimize olan inancı zedeleyecek en küçük yanlışa göz yummayacağımızı burada vurgulamak isterim.

Şunu lütfen unutmayınız. Sizler herhangi bir grubun, ideolojinin değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin polisisiniz. Sizler bu milletin bağrından çıkmış birer nefersiniz. Sizler güvenliğimizin olduğu kadar demokrasi ve ekonomideki kalkınma hamlelerimizin de teminatısınız. Kamu otoritesi adına hareket eden kanun adamlarının görevlerini icra ederken herkesten daha fazla dikkatli olması beklenir. Sizlerin de bu beklentilerin bilinciyle davranacağınıza inanıyorum.

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