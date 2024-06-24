Uzmanlar ’Nefes aldıracak’ diyerek açıkladı! Alev topu gibi sıcaklar azalıyor! O tarihte...

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Yaz mevsiminin kavurucu sıcakları nihayet sona eriyor. Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşeceğini ve rahat bir nefes alabileceğimizi müjdeledi. Özellikle yüksek sıcaklıklardan bunalan ve dışarıda çalışmak zorunda kalanlar için bu haber büyük bir sevinç kaynağı oldu. İşte detaylar...

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Çarşamba günü biraz azalacağı ancak mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bu nedenle uzmanlar havaların bi nebze olsun nefes aldıracağını belirtiyor.