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Uzmanlar 'Nefes aldıracak' diyerek açıkladı! Alev topu gibi sıcaklar azalıyor! O tarihte...

Yaz mevsiminin bunaltıcı sıcakları nihayet sona eriyor. Meteoroloji uzmanları, uzun süredir devam eden yüksek sıcaklıkların etkisini az da olsa kaybedeceğini açıkladı. İşte güncel hava durumu bilgileri...

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 08:21 Güncelleme 25 Haziran 2024, 08:21
Uzmanlar ’Nefes aldıracak’ diyerek açıkladı! Alev topu gibi sıcaklar azalıyor! O tarihte...

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Yaz mevsiminin kavurucu sıcakları nihayet sona eriyor. Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşeceğini ve rahat bir nefes alabileceğimizi müjdeledi. Özellikle yüksek sıcaklıklardan bunalan ve dışarıda çalışmak zorunda kalanlar için bu haber büyük bir sevinç kaynağı oldu. İşte detaylar...

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Çarşamba günü biraz azalacağı ancak mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bu nedenle uzmanlar havaların bi nebze olsun nefes aldıracağını belirtiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün yurdun doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Osmaniye, Hatay, Hakkari çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Van'ın güney ve doğu ilçeleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

O BÖLGEDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yeni haftada ülke genelinin az bulutlu ve açık, yarın Doğu Anadolu'nun doğusu, çarşamba günü ise Doğu Karadeniz'in yağışlı geçmesi bekleniyor.

Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba günü iç kesimlerde biraz azalacağı, ancak mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Yeni haftada günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 37, İstanbul'da 31, İzmir'de 36, Adana'da 35, Diyarbakır'da 42, Antalya'da 30, Samsun'da 29 derece civarında seyredecek.

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