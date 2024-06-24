MYK toplanıyor: 9. Yargı Paketi, Öğretmenlik Yasası ve Sokak Köpekleri düzenlemesi TBMM’ye geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 günlük bayram tatilinin sona ermesiyle ilk iş gününde MYK'yı toplayacak. Önemli konuları ele alacak. Toplantıda ay sonu yapılması planlanan Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı da ele alınacak, izlenecek ve yol haritası belirlenecek. TBMM'ye sunulacak 9. Yargı Paketi, Öğretmenlik Yasası ve Sokak Köpekleri ile ilgili düzenlemeler masaya yatırılacak.



Bugün ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe başkanlığındaki heyeti kabul edecek. CHP'nin ekonomi alanındaki görüşlerini dinleyecek. 30 Haziran'da başlayacak Kızılcahamam'daki kampta, 8 bakan sunum yapacak. 1-2 Temmuz'da AK Partili belediye başkanları istişare için buluşacak. 31 Mart'ın detaylı olarak masaya yatırılacağı toplantıda Erdoğan da kapsamlı bir değerlendirme yapacak.

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