PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Gerekli önlemleri aldık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X sosyal medya hesabından bayram tatili dönüşü yollarda oluşabilecek kaza durumlarına karşı gerekli sağlık tedbir aldıklarını duyurdu. Bakan Koca, ekiplerin krtiik noktalarda hazır bulunacaklarını da söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 20:58 Güncelleme 23 Haziran 2024, 21:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Gerekli önlemleri aldık

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X sosyal medya hesabından bayram tatili dönüşü yollarda oluşabilecek kaza durumlarına karşı gerekli sağlık tedbir aldıklarını duyurdu. Bakan Koca, ekiplerin kritik noktalarda hazır bulunacaklarını da söyledi.

Sağlık Bakanı Koca'nın sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Bayram tatili öncesinde olduğu gibi tatil dönüşünde de olası kazalara karşı tıbbi müdahale açısından gerekli sağlık tedbirlerini almış durumdayız. Kritik noktalarda ekiplerimiz yarın sabah saatlerine kadar hazır bulunuyor olacaklar. Temennimiz hiçbir olumsuzluk yaşanmaması.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Rusya’da kırmızı alarm! Kilise ve Sinagog hedef alındı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Kriz masası oluşturuldu
Diyarbakır ve Mardin’deki anız yangınının çıkış nedeni belli oldu! | Bakan Yumaklı facianın bilançosunu açıkladı: Yaralar sarılacak
Mardin’de yangın üzerinden provokasyona soyunan DEM Partili vekile millet tokadı: Defolun gidin buradan
’Teröristan’ tezgahı dağılan PYD elebaşı Salih Müslim çıkmazda! ’ABD ile görüştüm’ itirafı... Türkiye durmuyor, korkuyoruz
LGBT’li sapkınların sözde ’Onur Yürüyüşü’nde skandal! DEM Partili Özgül Saki ve Kezban Konukçu Haliç Köprüsü’ne trans bayrağı astı
Tatilciler dönüyor! İstanbul yolunda yoğun trafik! | İstanbul trafik yoğunluğu
Cristiano Ronaldo’dan Arda Güler sözleri! Türkiye - Portekiz maçının ardından o görüntü olay olmuştu
Fransa’ya net ‘Frexit’ uyarısı! Macron kumarı felaket olur: İngiltere’de neler olduğuna bir bakın
Galatasaray’dan orta sahaya süper yıldız: Ne Fofana ne Hojbjerg! Batshuayi’nin ardından Fenerbahçe’ye 2. çalım
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den 20 bin öğretmen atamasının mülakatları için torpil açıklaması | Yeni müfredatın kitapları hazır mı?
Gözler 25 Haziran’da! Google yetkilileri Dijital Telif Yasası için Meclis’e geliyor!
Fenerbahçe’den 2 bomba transfer! Levent Mercan’ın ardından onlar da imzalıyor...
AK Parti’de ’muhasebe’ MYK’sı! 2’si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor
Misilleme! Fenerbahçe Galatasaray’dan Batshuayi’nin rövanşını alacak
Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi! Faiz kararı ne olur? Uzmanlardan dikkat çeken yorum
SON DAKİKA