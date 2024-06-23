Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Gerekli önlemleri aldık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X sosyal medya hesabından bayram tatili dönüşü yollarda oluşabilecek kaza durumlarına karşı gerekli sağlık tedbir aldıklarını duyurdu. Bakan Koca, ekiplerin kritik noktalarda hazır bulunacaklarını da söyledi.

Bayram tatili öncesinde olduğu gibi tatil dönüşünde de olası kazalara karşı tıbbi müdahale açısından gerekli sağlık tedbirlerini almış durumdayız. Kritik noktalarda ekiplerimiz yarın sabah saatlerine kadar hazır bulunuyor olacaklar. Temennimiz hiçbir olumsuzluk yaşanmaması. pic.twitter.com/rMsQ4C7XCg — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 23, 2024

Sağlık Bakanı Koca'nın sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Bayram tatili öncesinde olduğu gibi tatil dönüşünde de olası kazalara karşı tıbbi müdahale açısından gerekli sağlık tedbirlerini almış durumdayız. Kritik noktalarda ekiplerimiz yarın sabah saatlerine kadar hazır bulunuyor olacaklar. Temennimiz hiçbir olumsuzluk yaşanmaması.