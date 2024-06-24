Resmi Gazetede yayımlandı: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına 5 sözleşmeli personel alınacak

Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Başkanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınavla, Fransızca ve Bulgarca dillerinde 2 mütercim tercüman, 2'si İngilizce ve diğeri Rusça dillerinde olmak üzere de 3 iletişim personeli istihdam edilecek.