24 Haziran 2024 KABİNE TOPLANTISI kararları ve saati! Kabine Toplantısı konuları neler? 9. yargı paketi içeriğinde neler var?

7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıların sona ermesi, ateşkesin sağlanmasına yönelik adımlar ele alınacak.

Eğitimcilere yönelik şiddetin engellenmesi için yasal zeminin güçlendirilmesi çalışmaları da gündemde olacak.

Yeni yargı paketinde sona gelinmek üzere. Çalışmaları tamamlanan 9. Yargı Paketi önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak. Ardından ilerleyen süreçte de yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Toplantıda emekli ve memur zammına dair de görüşme yapılması beklenenler arasında.

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ

Düzenlemeye göre, yargıda "casusluk" tanımı değişecek. Başka bir ülke veya istihbarat örgütleri adına suç işleme, adam öldürme, adam kaçırma, belge bilgi toplama ve gasp gibi suçlar mevcut mevzuatta adi suç kapsamında cezalandırılıyordu. Artık casusluk olarak değerlendirilecek ve ona göre ceza verilecek.

-Kapalı cezaevlerindeki iyi halli hükümlüler, kurum içinde açılan örgün öğretim programlarına kurum disiplinini, düzenini ve güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde devam edebilecek.

-Cezaevinden tahliye olduktan sonra onların ıslahı ve toplumda faydalı olmaları anlamında birtakım tedbirler uygulamaya yönelik düzenlemeler var.

-9. Yargı Paketi'nde noterlik hizmetleri, soy bağının reddi, casusluk suçlarına ilişkin çeşitli düzenlemeleri yer alacak.

-Soyadı düzenlemesi yapılacak.

-Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.

-Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.