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24 Haziran 2024 KABİNE TOPLANTISI kararları ve saati! Kabine Toplantısı konuları neler? 9. yargı paketi içeriğinde neler var?

24 Haziran 2024 tarihinde Kabine Toplantısı yapılması bekleniyor. Toplantı, öğleden sonra gerçekleşecek ve ülkenin gündemine ilişkin kritik konular ele alınacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 08:22 Güncelleme 24 Haziran 2024, 08:22
24 Haziran 2024 KABİNE TOPLANTISI kararları ve saati! Kabine Toplantısı konuları neler? 9. yargı paketi içeriğinde neler var?

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Kabine Toplantısı için merakla beklenen tarih geldi çattı. Türkiye'de her iki haftada bir gerçekleşen ve önemli kararların alındığı Kabine Toplantısı'nın 24 Haziran 2024 Pazartesi günü yapılması planlanıyor. Toplantı genellikle öğleden sonra başlıyor ve akşam saatlerine kadar devam ediyor. İşte Kabine Toplantısı hakkında tüm merak edilenler...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı son olarak 4 Haziran tarihinde gerçekleşmişti. İki haftada bir düzenlenen yeni Kabine Toplantısı'nın 24 Haziran'da gerçekleşmesi bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI

🔴9'UNCU YARGI PAKETİ

Toplantıda, hazırlıkları tamamlanmak üzere olan 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor.

🔴 TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele operasyonları da gündemde olacak. Yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlar değerlendirilecek.

🔴 EĞİTİMCİLERE ŞİDDET

Eğitimcilere yönelik şiddetin engellenmesi için yasal zeminin güçlendirilmesi çalışmaları da gündemde olacak.

🔴İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI

7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıların sona ermesi, ateşkesin sağlanmasına yönelik adımlar ele alınacak.

🔴 EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI

Toplantıda emekli ve memur zammına dair de görüşme yapılması beklenenler arasında.

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yeni yargı paketinde sona gelinmek üzere. Çalışmaları tamamlanan 9. Yargı Paketi önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak. Ardından ilerleyen süreçte de yürürlüğe girmesi bekleniyor.

YENİ YARGI PAKETİNDE AF VAR MI?

9. Yargı Paketi'nde af olmasına dair açıklama bulunmuyor.

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ

Düzenlemeye göre, yargıda "casusluk" tanımı değişecek. Başka bir ülke veya istihbarat örgütleri adına suç işleme, adam öldürme, adam kaçırma, belge bilgi toplama ve gasp gibi suçlar mevcut mevzuatta adi suç kapsamında cezalandırılıyordu. Artık casusluk olarak değerlendirilecek ve ona göre ceza verilecek.

-Kapalı cezaevlerindeki iyi halli hükümlüler, kurum içinde açılan örgün öğretim programlarına kurum disiplinini, düzenini ve güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde devam edebilecek.

-Cezaevinden tahliye olduktan sonra onların ıslahı ve toplumda faydalı olmaları anlamında birtakım tedbirler uygulamaya yönelik düzenlemeler var.

-9. Yargı Paketi'nde noterlik hizmetleri, soy bağının reddi, casusluk suçlarına ilişkin çeşitli düzenlemeleri yer alacak.

-Soyadı düzenlemesi yapılacak.

-Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.

-Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.

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