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Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili sonrası yoğun diplomasi! MYK, 9. yargı paketi, istişare toplantısı, Astana ziyareti, NATO Liderler Zirvesi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı tatili sonrasında yoğun mesaisine başlıyor. Bugün gerçekleşecek AK Parti MYK’sına başkanlık yapacak olan Erdoğan, Temmuz ayında Astana’dan NATO Liderler Zirvesi’ne birçok kritik ziyaretlerde bulunacak. Öte yandan milyonlarca emekliye zam konusu hakkında hükümetten gelecek adım beklenirken yeni yargı paketi, öğretmenlik yasası, vergi düzenlemesi, sokak köpekleri teklifi TBMM’ye sunulacak.

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 09:46 Güncelleme 24 Haziran 2024, 07:29
Başkan Erdoğan’dan Kurban Bayramı tatili sonrası yoğun diplomasi! MYK, 9. yargı paketi, istişare toplantısı, Astana ziyareti, NATO Liderler Zirvesi...

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9 günlük bayram tatilinin sona ermesiyle ilk iş gününde MYK'yı toplayacak. Önemli konuları ele alacak. Toplantıda ay sonu yapılması planlanan Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı da değerlendirilecek ve yol haritası belirlenecek.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları düzenlenecek.

İçinde yer alan "casusluk" düzenlemesinin kamuoyunda "etki ajanlığı" olarak yorumlanan 9. Yargı Paketi ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda düzenlemeler öngören Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifi'nin de bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "etki ajanlığına" ilişkin bir düzenlemenin pakette yer almadığını söylemişti. Akbaşoğlu'nun, teklifteki ilgili maddenin yerini korumasına karşılık, "casusluk" düzenlemesi için yapılan "etki ajanlığı" tanımını kabul etmediği için bu açıklamayı yaptığı öğrenildi.

Düzenlemeye göre, yargıda "casusluk" tanımı değişecek. Başka bir ülke veya istihbarat örgütleri adına suç işleme, adam öldürme, adam kaçırma, belge bilgi toplama ve gasp gibi suçlar mevcut mevzuatta adi suç kapsamında cezalandırılıyordu.

UYUTMADA GERİ ADIM YOK
Meclis'e sunulacak sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili teklif de hem kamuoyu hem siyasetin hararetli tartışma konularından. Hazırlanan teklif ile "sahipsiz sokak hayvanı" tanımı yapılarak "köpeklerin yakalanması ve kısırlaştırılması" belli hükümlere bağlanacak.

Vatandaş tarafından şikâyet edilen, emniyet ya da belediye tarafından bilinen, belirli yerlerde bulunan çeteleşmiş, saldırgan, kuduz riski taşıyan, anatomik yapısı bozulmuş köpekler öncelikle toplanacak. Vatandaşlarca bilinen ve beslenen zararsız köpekler ise kısırlaştırılmak şartıyla sokakta kalmaya devam edecek. Toplanan sokak köpekleri arasında barınak koşullarında yaşamını devam ettiremeyecek durumda hasta ve saldırgan olan, 1 ay içinde sahiplendirilmeyenlere "ötenazi (iğneyle uyutma)" uygulanacak.

SİYASET ARENASI HAREKETLENECEK
Bayram sonrası siyaset arenası da hareketlenecek. AK Parti MYK yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Aynı gün siyasette normalleşme adımları çerçevesinde CHP'nin gölge bakanları ile kabine üyeleri arasında başlayan diyalog zincirine bir halka daha eklenecek.

GOOGLE YETKİLİLERİ DİNLENECEK
Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında "dijital telif" gündemiyle toplanacak. Komisyon, Google yetkililerini dinleyecek. Sağlık Bakanlığı yetkilileri de İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunu "hükümlü ve tutuklulara verilen sağlık hizmetleri" hakkında bilgilendirecek.

MEHMET ŞİMŞEK-CHP GÖRÜŞMESİ
Bugün ( 24 Haziran) ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe başkanlığındaki heyeti kabul edecek. CHP'nin ekonomi alanındaki görüşlerini dinleyecek.

30 Haziran'da kongresini gerçekleştirecek Saadet Partisi'nde (SP) sağlık sorunları nedeniyle Genel Başkanlığı bırakma kararı alan Temel Karamollaoğlu'nun yerine gelecek ismin de yine bu hafta başında netleşmesi bekleniyor.

İSTİŞARE KAMPI
Haziran ayının sonu ve Temmuz'un başı ise Başkan Erdoğan açısından oldukça yoğun geçecek. 30 Haziran'da başlayacak Kızılcahamam'daki kampta, 8 bakan sunum yapacak. 1-2 Temmuz'da AK Parti'li belediye başkanları Kızılcahamam'da istişare kampında buluşacak. 31 Mart seçim sonuçlarının detaylı olarak masaya yatırılacağı toplantıda Erdoğan da kapsamlı bir değerlendirme yapacak.

ASTANA ZİRVESİ
3-4 Temmuz'da Şangay İş Birliği Örgütü toplantısına katılmak üzere Astana'ya gidecek Erdoğan burada Rusya Devlet Başkanı Putin ile ikili bir görüşme de gerçekleştirecek. Ardından Türk Devletleri Zirvesi (TDT) için Azerbaycan'a geçecek, Suşa'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya gelecek.

NATO LİDERLER ZİRVESİ
Erdoğan 9-11 Temmuz'da da NATO Liderler Zirvesi için ABD'de olacak. Yeni NATO Genel Sekreteri'nin de açıklanacağı önemli zirvede Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Biden olmak üzere pek çok liderle görüşmesi bekleniyor.

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