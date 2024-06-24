Başkan Erdoğan’dan Kurban Bayramı tatili sonrası yoğun diplomasi! MYK, 9. yargı paketi, istişare toplantısı, Astana ziyareti, NATO Liderler Zirvesi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9 günlük bayram tatilinin sona ermesiyle ilk iş gününde MYK'yı toplayacak. Önemli konuları ele alacak. Toplantıda ay sonu yapılması planlanan Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı da değerlendirilecek ve yol haritası belirlenecek.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları düzenlenecek.

İçinde yer alan "casusluk" düzenlemesinin kamuoyunda "etki ajanlığı" olarak yorumlanan 9. Yargı Paketi ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda düzenlemeler öngören Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifi'nin de bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "etki ajanlığına" ilişkin bir düzenlemenin pakette yer almadığını söylemişti. Akbaşoğlu'nun, teklifteki ilgili maddenin yerini korumasına karşılık, "casusluk" düzenlemesi için yapılan "etki ajanlığı" tanımını kabul etmediği için bu açıklamayı yaptığı öğrenildi.

Düzenlemeye göre, yargıda "casusluk" tanımı değişecek. Başka bir ülke veya istihbarat örgütleri adına suç işleme, adam öldürme, adam kaçırma, belge bilgi toplama ve gasp gibi suçlar mevcut mevzuatta adi suç kapsamında cezalandırılıyordu.