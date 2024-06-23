Başkan Erdoğan’dan diploması trafiği: Temmuz’da 4 ülkeye gidecek

Başkan Tayyip Erdoğan'ın Temmuz ayındaki diplomatik gündemi oldukça yoğun olacak. Erdoğan ilk ziyaretini, 3-4 Temmuz tarihlerinde Kazakistan'a yapacak. Astana'da gerçekleşecek Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan, zirve sürecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

ABD'DE GAZZE ZİRVESİ

Erdoğan daha sonra rotasını, 5-6 Temmuz'da Azerbaycan'a çevrilecek. Şuşa'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan 9-11 Temmuz'da ise NATO Zirvesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere birçok liderle görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Zirvenin ana gündem maddeleri arasında Ukrayna savaşı ve Gazze'deki durum yer alacak. Erdoğan, 20 Temmuz'da ise Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla KKTC'de olacak. Askeri geçit törenine katılacak.