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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "Akraba İlişiği Kesme İşlemleri"ne ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Akrabalarınızı, e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 18:53 Güncelleme 22 Haziran 2024, 19:25
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden Akraba İlişiği Kesme İşlemlerine ilişkin açıklama

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Akrabalarınızı, e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.



DMM, X hesabından, bazı sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye'nin dijital platformu e-Devlet Kapısı'nda, "Akraba İlişiği Kesme İşlemleri" gibi bir hizmetin bulunmadığı anımsatılan açıklamada, "Bahse konu iddialara dayanak olarak gösterilen ekran görüntüleri, e-Devlet Kapısı'ndaki bir hizmete ait değildir. Görüntüler, dijital ortamda manipülasyon amaçlı hazırlanmıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

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