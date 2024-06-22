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Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası! Askıya alınan gemi trafiği tekrar açıldı

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gemi arızası nedeniyle askıda olan Çanakkale Boğazı'nın çift yönlü olarak tekrar trafiğe açıldığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 16:31 Güncelleme 22 Haziran 2024, 18:28
Çanakkale Boğazı’nda tanker arızası! Askıya alınan gemi trafiği tekrar açıldı

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Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası yaşandı.

Malta'dan Kocaeli'ye giden 247 metre boyundaki Panama bayraklı "Paros" isimli akaryakıt tankerinin makineleri, boğaz geçişinde Gelibolu açıklarında arızalandı.

Gemi kaptanının Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bilgi vermesinin ardından arızaya müdahale edilmesi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma 16" römorkörleri yönlendirildi.

GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINMIŞTI

Boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanlarına ise telsiz anonsuyla uyarı yapıldı.

Çanakkale Boğazı, arıza nedeniyle kuzeyden güneye tek yönlü olarak geçici süreyle gemi trafiğine kapatıldı.

TEKRAR AÇILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gemi arızası nedeniyle askıda olan Çanakkale Boğazı'nın çift yönlü olarak tekrar trafiğe açıldığını duyurdu.

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