SON DAKİKA

Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.29'da merkez üssü Doğanşehir olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.29'da merkez üssü Doğanşehir olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD 22 HAZİRAN SON DEPREMLER
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-06-22 21:29:30 38.16167 37.83444 10.96 MW 4.0 Doğanşehir (Malatya)
2024-06-22 20:15:28 37.53917 44.36167 7.0 ML 1.9 Yüksekova (Hakkari)
2024-06-22 20:11:15 37.46917 36.95722 7.7 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-06-22 20:00:59 38.72389 30.88583 7.92 ML 1.2 Bolvadin (Afyonkarahisar)
2024-06-22 19:55:39 38.29167 37.72889 7.18 ML 1.2 Akçadağ (Malatya)
2024-06-22 19:48:21 38.32917 38.23417 7.06 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-06-22 19:21:54 37.21722 30.53083 7.0 ML 1.2 Döşemealtı (Antalya)
2024-06-22 19:18:30 38.27722 37.82333 10.61 ML 3.0 Akçadağ (Malatya)
2024-06-22 19:03:00 38.45667 39.17806 7.07 ML 1.0 Sivrice (Elazığ)
2024-06-22 18:51:25 38.305 37.75028 7.13 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2024-06-22 18:46:06 38.4925 39.38361 6.26 ML 1.1 Hazar Gölü - [04.52 km] Merkez (Elazığ)