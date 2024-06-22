Adalar'daki azmanbüs eylemine katılan Yazar Ahmet Ümit'ten İBB'ye tepki: "Halka rağmen belediyecilik yapamazsınız"

ROMANI BIRAKTIM GELDİM

Toplanan grup adına açıklama yapan Ahmet Ümit, "Bu sıcakta eylemler yapıyorlar. Ben de yazmakta olduğum romanımı bırakıp geldim. Kimse beni oradan kaldıramaz ama o kadar önemli bir konu ki romanımı bıraktım buraya geldim. Burası elbette ki sadece adalıların değil bütün İstanbulluların, bütün Türkiyelilerin, Türkiye'de yaşayan herkesin, bütün dünyanın merkezi. Bizim amacımız buraya insanlar gelmesin değil, biz buraya insanlar gelmesin demiyoruz. İnsanlar gelsin ama insanlar burayı niye elliyor, insanlar İstanbul'dan kalabalıktan sıkıştığı için betonlar üzerine geldiği için yaşayamadığı için nefes almaya geliyor. Fakat geldiklerinde ne oluyor ben görüyorum, burası aynen Eminönü'ne, Üsküdar Meydanı'na, Beşiktaş Meydanı'na dönüşüyor. Yani gelen insanlarda mutlu değil. Böyle bir problemimiz var bizim, asıl sorun bu. Burası sadece biz oturduğumuz, biz burada yaşadığımız için değil, ben burada yaşamasaydım ve buraya davet edilseydim bu konuşma için seve seve gelirdim ve bunun mücadelesini verirdim. Herkesin bunun mücadelesini vermesi lazım" dedi.