PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Adalar'daki azmanbüs eylemine katılan Yazar Ahmet Ümit'ten İBB'ye tepki: "Halka rağmen belediyecilik yapamazsınız"

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kararıyla Büyükada'da hizmet vermeye başlayan minibüslere vatandaşların tepkisi sürüyor. Konuya tepki gösteren ve Ekrem İmamoğlu'na oy verdiğini ifade eden Yazar Ahmet Ümit, "Her şeyin güzel olması için kararların doğru olması lazım. Halka rağmen, halkı hesaba katmadan, halkın katılımı olmadan belediyecilik yapamazsınız. Her zaman her yerde destekledim. Bundan vazgeçin, aklınızı başınıza toplayın, yapmayın." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 16:03 Güncelleme 22 Haziran 2024, 16:09
Adalar’daki azmanbüs eylemine katılan Yazar Ahmet Ümit’ten İBB’ye tepki: Halka rağmen belediyecilik yapamazsınız

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kararıyla Büyükada'da hizmet vermeye başlayan minibüslere vatandaşların tepkisi sürüyor.

Yaklaşık 1 haftadır eylem yaparak tepkilerini dile getiren ada sakinlerine yazar Ahmet Ümit de destek verdi.



HALKIN KATILIMI OLMADAN BELEDİYECİLİK YAPAMAZSINIZ
Büyükada Saat Meydanı'nda toplanan grup adına konuşan Ümit, "Bu sıcakta eylemler yapıyorlar, ben de yazmakta olduğum romanımı bırakıp geldim. Burası elbette ki sadece adalıların değil bütün İstanbulluların. Biz buraya insanlar gelmesin demiyoruz. İnsanlar İstanbul'dan, kalabalıktan sıkıştığı için nefes almaya geliyor. İnsanlar gelsin ama insanlar burayı niye elliyor. Burası aynen Eminönü'ne, Üsküdar Meydanı'na, Beşiktaş Meydanı'na dönüşüyor. Yani gelen insanlarda mutlu değil. Buradan İBB'ye, bedeller ödeyerek desteklediğim Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. Bundan vazgeçin, aklınızı başınıza toplayın, yapmayın. Her şeyin güzel olması için kararların doğru olması lazım. Halka rağmen, halkı hesaba katmadan, halkın katılımı olmadan belediyecilik yapamazsınız." dedi.

AZMANBÜSLERE HAYIR! YAZAR AHMET ÜMİT DESTEK VERDİ
15 Haziran'da Büyükada'da hizmet vermeye başlayan yeni elektrikli minibüslere ada sakinlerinin tepkisi devam ediyor. Ada sakinlerinin "azmanbüs" olarak isimlendirdiği elektrikli minibüslere karşı yaklaşık 1 haftadır yaptıkları eylemler sırasında yer yer tansiyon yükselmiş ve polis tarafından vatandaşlara ikaz ve müdahalelerde bulunulmuştu. Ada sakinleri bugün de slogan atıp düdük çalarak ve pankart açarak Büyükada Saat Meydanı'nda toplandı. Yazar Ahmet Ümit ada sakinlerinin eylemine destek verdi.

ROMANI BIRAKTIM GELDİM
Toplanan grup adına açıklama yapan Ahmet Ümit, "Bu sıcakta eylemler yapıyorlar. Ben de yazmakta olduğum romanımı bırakıp geldim. Kimse beni oradan kaldıramaz ama o kadar önemli bir konu ki romanımı bıraktım buraya geldim. Burası elbette ki sadece adalıların değil bütün İstanbulluların, bütün Türkiyelilerin, Türkiye'de yaşayan herkesin, bütün dünyanın merkezi. Bizim amacımız buraya insanlar gelmesin değil, biz buraya insanlar gelmesin demiyoruz. İnsanlar gelsin ama insanlar burayı niye elliyor, insanlar İstanbul'dan kalabalıktan sıkıştığı için betonlar üzerine geldiği için yaşayamadığı için nefes almaya geliyor. Fakat geldiklerinde ne oluyor ben görüyorum, burası aynen Eminönü'ne, Üsküdar Meydanı'na, Beşiktaş Meydanı'na dönüşüyor. Yani gelen insanlarda mutlu değil. Böyle bir problemimiz var bizim, asıl sorun bu. Burası sadece biz oturduğumuz, biz burada yaşadığımız için değil, ben burada yaşamasaydım ve buraya davet edilseydim bu konuşma için seve seve gelirdim ve bunun mücadelesini verirdim. Herkesin bunun mücadelesini vermesi lazım" dedi.

KENDİNİZE GELİN VE BU MİNİBÜSLERİ DERHAL KALDIRIN
Konuya ilişkin olarak taleplerini dile getiren yazar Ümit, "Buradan İBB'ye, bedeller ödeyerek desteklediğim Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. Trollerin saldırısına karşı Ekrem İmamoğlu'nu destekledim. Her zaman her yerde destekledim. Bundan vazgeçin, aklınızı başınıza toplayın, yapmayın. Her şeyin güzel olması için kararların doğru olması lazım. Alınan kararların güzelliklere yol açması lazım. Halka rağmen, halkı hesaba katmadan, halkın katılımı olmadan belediyecilik yapamazsınız. O yüzden kararlarınızı halkla alın. Ve lütfen İBB, verdiğiniz sözü yerine getirin. Tarih önünde oy kazanabilirsiniz ama tarih önünde mahkum olursunuz. Benden bir dost uyarısı, kendinize gelin ve bu minibüsleri derhal kaldırın" ifadelerini kullandı.

BİZİM İÇİN DOĞRULAR VARDIR, SİYASİ PARTİLER YOKTUR
Ümit, "Bizim inadımız devam edecek. Bizim için doğrular vardır, siyasi partiler yoktur. Kim yanlış yaparsa onun karşısında duracağız. Doğadan yana, canlılardan yana, adadaki kedilerden, köpeklerden, martılardan, kargalardan, kirpilerden yana, mimozalardan yana, begonvillerden yana, ortancalardan yana, hepsinden yana mücadelemiz sürecek. Asla izin vermeyeceğiz, asla" dedi.

Basın açıklamasının ardından grup önce tepki gösterdikleri minibüslerin durağına ardından ise Adalar Belediyesine yürüyerek eylemi sonlandırdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Yaptığı uyarı faciayı önledi! Devrilen otobüsteki görüntüleri ortaya çıktı... Polis memuru Nihal Uzpeder o anları anlattı
A Milli Futbol Takımımız 2’de 2 peşinde! Türkiye - Portekiz Muhtemel 11’ler | Arda Güler oynayacak mı?
Türk Telekom
Katil İsrail Şati Mülteci Kampı ile Tuffah Mahallesi’ne saldırdı: 42 kişi hayatını kaybetti!
ÖTV’siz araç alımında yeni dönem! İstismara karşı kısıtlama getiriliyor: 2 tane alternatif masada!
Fenerbahçe’ye bir şok da Beşiktaş’tan! O yıldız Kartal oluyor
Bahşiş ve motokurye gelirlerine yüzde 10 düzenlemesi: Vergi getirilmeyecek KDV muafiyeti uygulanacak
ÖZEL | Galatasaray’dan olay Batshuayi hamlesi! Fenerbahçeliler çıldıracak
Bülent Cihantimur’dan 2 milyon dolarlık teminat teklifi! Timur Cihantimur’un avukatı hakime dilekçe verdi: Yüzü yara bere içinde perişan halde! İlaç vermek yerine bol su iç demişler...
Hastalarına cinsel saldırıda bulunan doktorun savunması ortaya çıktı: Soymadım kendileri üstlerini çıkardılar
EURO 2024’te ilk maçların en iyi golü Mert Müldür’den! Arda Güler’in golü 3’üncü sırada
Kayıt dışılıkla sıkı mücadele! Kirayı elden veren ve POS cihazını kullandıran yandı! Normalin 3 katını ödeyecekler
Çilek değil Portakal! EURO 2024’ün yıldızı Galatasaray’a geliyor
Kaya Sabancı ve Vedat Aşçı kavgasının perde arkasında neler yaşandı? Olayın bizzat şahidi anlattı: Alkollüydü kendisine ve ailesine küfürler savurdu
Ankara’da otobüse köpekle binen kadın yolcularla tartıştı! O anlar kamerada
SON DAKİKA