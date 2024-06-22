Adalar'daki azmanbüs eylemine katılan Yazar Ahmet Ümit'ten İBB'ye tepki: "Halka rağmen belediyecilik yapamazsınız"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kararıyla Büyükada'da hizmet vermeye başlayan minibüslere vatandaşların tepkisi sürüyor.
Yaklaşık 1 haftadır eylem yaparak tepkilerini dile getiren ada sakinlerine yazar Ahmet Ümit de destek verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kararıyla Büyükada'da hizmet vermeye başlayan minibüslere vatandaşların tepkisi sürüyor.
Yaklaşık 1 haftadır eylem yaparak tepkilerini dile getiren ada sakinlerine yazar Ahmet Ümit de destek verdi.
HALKIN KATILIMI OLMADAN BELEDİYECİLİK YAPAMAZSINIZ
Büyükada Saat Meydanı'nda toplanan grup adına konuşan Ümit, "Bu sıcakta eylemler yapıyorlar, ben de yazmakta olduğum romanımı bırakıp geldim. Burası elbette ki sadece adalıların değil bütün İstanbulluların. Biz buraya insanlar gelmesin demiyoruz. İnsanlar İstanbul'dan, kalabalıktan sıkıştığı için nefes almaya geliyor. İnsanlar gelsin ama insanlar burayı niye elliyor. Burası aynen Eminönü'ne, Üsküdar Meydanı'na, Beşiktaş Meydanı'na dönüşüyor. Yani gelen insanlarda mutlu değil. Buradan İBB'ye, bedeller ödeyerek desteklediğim Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. Bundan vazgeçin, aklınızı başınıza toplayın, yapmayın. Her şeyin güzel olması için kararların doğru olması lazım. Halka rağmen, halkı hesaba katmadan, halkın katılımı olmadan belediyecilik yapamazsınız." dedi.
AZMANBÜSLERE HAYIR! YAZAR AHMET ÜMİT DESTEK VERDİ
15 Haziran'da Büyükada'da hizmet vermeye başlayan yeni elektrikli minibüslere ada sakinlerinin tepkisi devam ediyor. Ada sakinlerinin "azmanbüs" olarak isimlendirdiği elektrikli minibüslere karşı yaklaşık 1 haftadır yaptıkları eylemler sırasında yer yer tansiyon yükselmiş ve polis tarafından vatandaşlara ikaz ve müdahalelerde bulunulmuştu. Ada sakinleri bugün de slogan atıp düdük çalarak ve pankart açarak Büyükada Saat Meydanı'nda toplandı. Yazar Ahmet Ümit ada sakinlerinin eylemine destek verdi.
ROMANI BIRAKTIM GELDİM
Toplanan grup adına açıklama yapan Ahmet Ümit, "Bu sıcakta eylemler yapıyorlar. Ben de yazmakta olduğum romanımı bırakıp geldim. Kimse beni oradan kaldıramaz ama o kadar önemli bir konu ki romanımı bıraktım buraya geldim. Burası elbette ki sadece adalıların değil bütün İstanbulluların, bütün Türkiyelilerin, Türkiye'de yaşayan herkesin, bütün dünyanın merkezi. Bizim amacımız buraya insanlar gelmesin değil, biz buraya insanlar gelmesin demiyoruz. İnsanlar gelsin ama insanlar burayı niye elliyor, insanlar İstanbul'dan kalabalıktan sıkıştığı için betonlar üzerine geldiği için yaşayamadığı için nefes almaya geliyor. Fakat geldiklerinde ne oluyor ben görüyorum, burası aynen Eminönü'ne, Üsküdar Meydanı'na, Beşiktaş Meydanı'na dönüşüyor. Yani gelen insanlarda mutlu değil. Böyle bir problemimiz var bizim, asıl sorun bu. Burası sadece biz oturduğumuz, biz burada yaşadığımız için değil, ben burada yaşamasaydım ve buraya davet edilseydim bu konuşma için seve seve gelirdim ve bunun mücadelesini verirdim. Herkesin bunun mücadelesini vermesi lazım" dedi.
KENDİNİZE GELİN VE BU MİNİBÜSLERİ DERHAL KALDIRIN
Konuya ilişkin olarak taleplerini dile getiren yazar Ümit, "Buradan İBB'ye, bedeller ödeyerek desteklediğim Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. Trollerin saldırısına karşı Ekrem İmamoğlu'nu destekledim. Her zaman her yerde destekledim. Bundan vazgeçin, aklınızı başınıza toplayın, yapmayın. Her şeyin güzel olması için kararların doğru olması lazım. Alınan kararların güzelliklere yol açması lazım. Halka rağmen, halkı hesaba katmadan, halkın katılımı olmadan belediyecilik yapamazsınız. O yüzden kararlarınızı halkla alın. Ve lütfen İBB, verdiğiniz sözü yerine getirin. Tarih önünde oy kazanabilirsiniz ama tarih önünde mahkum olursunuz. Benden bir dost uyarısı, kendinize gelin ve bu minibüsleri derhal kaldırın" ifadelerini kullandı.
BİZİM İÇİN DOĞRULAR VARDIR, SİYASİ PARTİLER YOKTUR
Ümit, "Bizim inadımız devam edecek. Bizim için doğrular vardır, siyasi partiler yoktur. Kim yanlış yaparsa onun karşısında duracağız. Doğadan yana, canlılardan yana, adadaki kedilerden, köpeklerden, martılardan, kargalardan, kirpilerden yana, mimozalardan yana, begonvillerden yana, ortancalardan yana, hepsinden yana mücadelemiz sürecek. Asla izin vermeyeceğiz, asla" dedi.
Basın açıklamasının ardından grup önce tepki gösterdikleri minibüslerin durağına ardından ise Adalar Belediyesine yürüyerek eylemi sonlandırdı.