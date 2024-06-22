Şehit Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, şehit Horoz'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Tuba Ünsal, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin ile DEVA Partili İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.