Pençe Kilit’ten acı haber: Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit oldu! | PKK’lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Pençe Kilit Bölgesi'nden acı haber geldi. PİYADE ASTSUBAY ÇAVUŞ MEHMET ALİ HOROZ ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla temas sağlandığı, Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehit olduğu belirtildi.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Temas esnasında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonlara devam edildiği bilgisi verilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.