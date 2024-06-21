Türkiye-Çin ilişkilerinde yeni dönem! Başkan Erdoğan ve Şi Cinping görüşmesi ne zaman?

"Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi üzerinde önemli bir ülke olan Türkiye, Çin ile altyapı inşaatı, ulaştırma, yüksek teknoloji, enerji ve finans alanlarında birçok işbirliği yürütüyor. Bu işbirlikleriyle iki ülke de karşılıklı kazanımlar elde ediyor. Gelecekte teknoloji ve dijitalleşme alanında büyük ölçekli işbirlikleri ve Türkiye'nin kendine özgü ürünlerini Çin'e ihraç etmesi gibi gelişmelerle iki ülke arasında karşılıklı ticaret ve yatırımlarının artacağına inanıyorum. Bu sebeple Kuşak ve Yol ile Orta Koridor girişimlerinin uyumlaştırılmasına yönelik proje, girişim ve işbirliklerini çok önemli görüyor, ortak çalışmalara hız verilmesini arzu ediyoruz."

Kurdoğlu, iş dünyası temsilcilerinin ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari bağları güçlendirmesi gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

Çin'in Türkiye için önemli ticaret ortaklarından biri olduğuna dikkati çeken Kurdoğlu, Türkiye'nin toplam dış ticaret açığında bu ülkenin büyük yeri olduğunu ifade etti.

Kurdoğlu, dış ticaret açığının azaltılmasına yönelik adımlar atılması gerektiğini belirterek, "İki ülke arasındaki ticaret hacminin büyüklüğü, ekonomik işbirliğinin potansiyelini gösteriyor. Türkiye'nin Çin ile ticaretindeki açığın kapatılması, ülkemizin ekonomik sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Çin ile gerçekleştirdiğimiz bütün üst düzey görüşmelerde kendilerinin de dengeli bir ticaret ilişkisi kurmak yönünde çok istekli olduklarını gördük." dedi.

Son dönemde iki ülkeden de üst düzey ziyaretler gerçekleştirildiğini anımsatan Kurdoğlu, bunların verilen değeri gösterdiğini dile getirdi.

Kurdoğlu, bu ay Dışişleri Bakanı Fidan'ın Çin'e ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Ziyarette, ikili ticaretin sürdürülebilir hale getirilmesi, yeni teknolojiler alanında işbirliği imkanları ve Çin'den Türkiye'ye yapılacak yatırımlar gibi ekonomik konuların yanı sıra enerji, sivil havacılık ve turizm alanlarındaki potansiyel işbirlikleri ele alındı." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'ın da Çin'i ziyaret ettiğine dikkati çeken Kurdoğlu, bu ziyaretin de iki ülke arasındaki enerji işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen önemli bir adım olduğunu anlattı.