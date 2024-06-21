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Türkiye-Çin ilişkilerinde yeni dönem! Başkan Erdoğan ve Şi Cinping görüşmesi ne zaman?

Türk bakanlar Mehmet Fatih Kacır, Alparslan Bayraktar ve Hakan Fidan'ın son 6 ayda peşi sıra gerçekleştirdikleri Pekin ziyaretleri yeni işbirliği kapılarını açarken yakın dönemde yapılacak Türkiye-Çin İş Konferansı'nın iki ülke ticari ilişkilerine olumlu yansıması bekleniyor. Gerçekleşen görüşmelerin ardından Başkan Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bu yıl bir araya gelebileceği konuşuluyor.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 12:31 Güncelleme 21 Haziran 2024, 12:54
Türkiye-Çin ilişkilerinde yeni dönem! Başkan Erdoğan ve Şi Cinping görüşmesi ne zaman?

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Türkiye ile Çin arasında son dönemde gerçekleşen ziyaret trafiğinin siyasi ve diplomatik ilişkilerle birlikte ticari işbirliğini de güçlendirmesi bekleniyor.

SON 5 YILDA ARTIŞ: 2,7 MİLYAR DOLAR İKEN GEÇEN YIL 3,3 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi son 5 yılda artış gösterdi. Bu kapsamda, Türkiye'nin Çin'e ihracatı Kovid-19 salgınının etkilerine karşın 2019'da 2,7 milyar dolar iken geçen yıl 3,3 milyar dolara ulaştı. İthalat ise aynı dönemde 19,1 milyar dolardan 45 milyar dolara çıktı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pekin'de, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Çın Vınçing ile bir araya geldi. (3 Haziran 2024)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pekin'de, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Çın Vınçing ile bir araya geldi. (3 Haziran 2024)

Türkiye'den son dönemde bakan düzeyinde birbiri ardına yapılan ziyaretlerde siyasetten diplomasiye, enerjiden ticarete kadar birçok alandaki ilişkilerin değerlendirilmesi, yeni işbirliği fırsatları için kapı araladı.

PEŞ PEŞE KRİTİK ZİYARETLER
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yaklaşık 6 ay önce Çin'de temaslarda bulundu. Hemen ardından geçen ay Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve bu ayın başında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Çin'e giderek üst düzey görüşmeler yaptı. Yakın dönemde yapılacak çeşitli etkinliklerin de iki ülke arasındaki ticari ilişkilere olumlu yansıması bekleniyor.

YENİ TİCARET YOLLARI VE KORİDORLAR
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Korhan Kurdoğlu, iki ülke ilişkilerinin ortak kazanımlarla şekillenen, kendi iç ve dış dinamikleri olan bir yapıyla ilerlediğini söyledi.

Ekonomik işbirliğinin ikili ilişkilerin temel taşlarından birini oluşturduğunu belirten Kurdoğlu, siyasi ve stratejik boyutların da ilişkilere yön verdiğini kaydetti.

Kurdoğlu, iş dünyası temsilcilerinin ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari bağları güçlendirmesi gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi üzerinde önemli bir ülke olan Türkiye, Çin ile altyapı inşaatı, ulaştırma, yüksek teknoloji, enerji ve finans alanlarında birçok işbirliği yürütüyor. Bu işbirlikleriyle iki ülke de karşılıklı kazanımlar elde ediyor. Gelecekte teknoloji ve dijitalleşme alanında büyük ölçekli işbirlikleri ve Türkiye'nin kendine özgü ürünlerini Çin'e ihraç etmesi gibi gelişmelerle iki ülke arasında karşılıklı ticaret ve yatırımlarının artacağına inanıyorum. Bu sebeple Kuşak ve Yol ile Orta Koridor girişimlerinin uyumlaştırılmasına yönelik proje, girişim ve işbirliklerini çok önemli görüyor, ortak çalışmalara hız verilmesini arzu ediyoruz."

Çin'in Türkiye için önemli ticaret ortaklarından biri olduğuna dikkati çeken Kurdoğlu, Türkiye'nin toplam dış ticaret açığında bu ülkenin büyük yeri olduğunu ifade etti.

Kurdoğlu, dış ticaret açığının azaltılmasına yönelik adımlar atılması gerektiğini belirterek, "İki ülke arasındaki ticaret hacminin büyüklüğü, ekonomik işbirliğinin potansiyelini gösteriyor. Türkiye'nin Çin ile ticaretindeki açığın kapatılması, ülkemizin ekonomik sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Çin ile gerçekleştirdiğimiz bütün üst düzey görüşmelerde kendilerinin de dengeli bir ticaret ilişkisi kurmak yönünde çok istekli olduklarını gördük." dedi.

Son dönemde iki ülkeden de üst düzey ziyaretler gerçekleştirildiğini anımsatan Kurdoğlu, bunların verilen değeri gösterdiğini dile getirdi.

Kurdoğlu, bu ay Dışişleri Bakanı Fidan'ın Çin'e ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Ziyarette, ikili ticaretin sürdürülebilir hale getirilmesi, yeni teknolojiler alanında işbirliği imkanları ve Çin'den Türkiye'ye yapılacak yatırımlar gibi ekonomik konuların yanı sıra enerji, sivil havacılık ve turizm alanlarındaki potansiyel işbirlikleri ele alındı." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'ın da Çin'i ziyaret ettiğine dikkati çeken Kurdoğlu, bu ziyaretin de iki ülke arasındaki enerji işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen önemli bir adım olduğunu anlattı.

Kurdoğlu, DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi olarak bu yıl Çin'den eyalet yöneticilerini ağırladıklarını ve ağırlamaya devam edeceklerini söyledi.

Türkiye-Çin İş Konferansı'nın üçüncüsünün Türkiye'de düzenleneceği bilgisini veren Kurdoğlu, "Burada, üst düzey yetkilileri ağırlamaya hazırlanıyoruz. Özetle, karşılıklı üst düzey temaslar, iki ülkenin karşılıklı olarak stratejik çıkarlarını koruma ve geliştirme adına önemli adımlar attığını gösteriyor. Üst düzey temaslar, hem ekonomik hem de siyasi işbirliğinin artırılması, Türkiye-Çin ilişkilerinin daha da derinleşmesine katkı sağlayacak." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN VE Şİ CİNPİNG GÖRÜŞECEK Mİ?
Kurdoğlu, küresel zorluklara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu dönemde, uluslararası işbirliklerinin yeniden ele alındığını görüyoruz. İki ülke yöneticilerinin sarsılmaz kararlılığı ve ileri görüşlü politikaları bu çalkantılı dönemde bize güven veriyor. İki ülke arasındaki üst düzey görüşmeler, iş dünyasının kurduğu köprüler, eğitim gören Türk ve Çinli gençler, iki ülkede gerçekleşen yoğun kültürel etkinlikler, ilişkilerin gelişiminde yüksek bir ivmeye ulaştığımızı gösteriyor. Bu ivmenin etkisiyle iki ülkenin devlet başkanı seviyesinde bu yıl bir araya geleceğini umuyoruz."

Hakan Fidan Pekin'de

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