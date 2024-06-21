İstanbul barajlarında son durum ne? 6 Mayıs’tan bu yana yüzde 10’luk düşüş! | İstanbul barajı doluluk oranı

6 MAYIS'TAN BU YANA YÜZDE 10'LUK DÜŞÜŞ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 6 Mayıs'ta bu yıl en fazla yüzde 83,43'e yükselen barajlarda doluluk oranı, bu tarihten itibaren gerilemeye başladı.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 25,90, Terkos'ta yüzde 83,76, Sazlıdere'de yüzde 58,36, Alibey'de yüzde 43,66, Büyükçekmece'de yüzde 68,13, Ömerli'de yüzde 84,67, Darlık'ta yüzde 72,09, Elmalı'da yüzde 74,17, Pabuçdere'de yüzde 60,32, Kazandere'de ise yüzde 60,52 olarak kaydedildi.

Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl 293,09 milyon metreküp su alındı. İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 526 milyon 18 bin metreküp olarak hesaplandı.