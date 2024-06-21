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Sakarya'da 3 gün denize girmek yasaklandı: Rip akıntısına dikkat

Sakarya'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün ve hafta sonu denize girilmesine izin verilmeyecek. Sahillerde görevli cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.

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Giriş Tarihi 21 Haziran 2024, 17:31 Güncelleme 21 Haziran 2024, 17:31
Sakarya’da 3 gün denize girmek yasaklandı: Rip akıntısına dikkat

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Sakarya'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün ve hafta sonu denize girilmesine izin verilmeyecek.

RİP AKINTISINA DİKKAT
Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ile rip akıntısı etkili oluyor.

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar dolayısıyla 3 ilçede denize girilmesine bugün, yarın ve pazar günü için yasak getirildi.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.

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