Marmaray’da büyük kavga! Oralık karışmıştı! 10 kişi yakalandı

İstanbul'da dün (19 Haziran Çarşamba) Marmaray Sirkeci Durağı'nda trenin içinde vatandaşlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Marmaray treninin içi bir anda savaş alanına dönerken, kavga edenleri diğer yolcular güçlükle ayırdı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Marmaray istasyonunda çıkan sözlü tartışmanın ardından kavga eden 10 kişinin kimliklerini belirledi.

Polis ekipleri, A.T, H.Ş, F.A, M.A, Ş.A, B.A, S.K, M.A, G.E ile H.A'yı yakalayıp gözaltına aldı.



Emniyette işlemleri sırasında birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını ifade eden şüpheliler, tutanak tutulmasının ardından serbest bırakıldı.