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Marmaray'da büyük kavga! Oralık karışmıştı! 10 kişi yakalandı

İstanbul'da Marmaray Sirkeci Durağı’nda trenin içindeki vatandaşlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmş kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmıştı.Kavga eden 10 kişinin kimliklerini belirlendi. Polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 10:57 Güncelleme 20 Haziran 2024, 11:06
Marmaray’da büyük kavga! Oralık karışmıştı! 10 kişi yakalandı

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İstanbul'da dün (19 Haziran Çarşamba) Marmaray Sirkeci Durağı'nda trenin içinde vatandaşlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Marmaray treninin içi bir anda savaş alanına dönerken, kavga edenleri diğer yolcular güçlükle ayırdı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Marmaray istasyonunda çıkan sözlü tartışmanın ardından kavga eden 10 kişinin kimliklerini belirledi.

Polis ekipleri, A.T, H.Ş, F.A, M.A, Ş.A, B.A, S.K, M.A, G.E ile H.A'yı yakalayıp gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri sırasında birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını ifade eden şüpheliler, tutanak tutulmasının ardından serbest bırakıldı.

Ortalık savaş alanına döndü: Marmarayda tekmeler yumruklar havada uçuştu | İşte o anlar...Ortalık savaş alanına döndü: Marmarayda tekmeler yumruklar havada uçuştu | İşte o anlar...
Ortalık savaş alanına döndü: Marmaray'da tekmeler yumruklar havada uçuştu | İşte o anlar...

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