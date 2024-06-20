İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! İşte Kurban Bayramı tatilinin ilk 5 günündeki acı bilanço

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bayram tatilinin 5'inci gününe ilişkin trafik kazası bilançosunu duyurdu.
Buna göre, son 24 saatte 696 kaza meydana geldi. Kazalarda 10 kişi hayatını kaybederken, 1205 kişi de yaralandı. Bu süre içinde 425 bin 63 araç da denetlendi. 23 bin 219 araca hız ve radar, 35 bin 990 araca ise diğer başlıklarda işlem yapıldı.
İLK 5 GÜNÜN ACI BİLANÇOSU
Bayram tatilinin ilk 5 gününde hayatını kaybedenlerin sayısı da 36'ya çıktı. Toplam 6 bin 550 kişi de yaralandı. Bakan Yerlikaya, "Aşırı hız yapmayalım, Trafik kurallarına uyalım" uyarısında bulundu.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımından öne çıkanlar;
Bayram tatilinin 5. günü 19 Haziran 2024 Çarşamba günü 24 saatlik sürede:
📍696 trafik kazası meydana geldi.
📍10 kişi maalesef hayatını kaybetti.
📍1205 kişi yaralandı.
📍425.063 araç denetlendi.
📍23.219araca hız ve radar işlemi,
📍35.990 araca ise diğer işlemler yapıldı.
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Bayram tatilinin ilk 5 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba) maalesef
36 kişi hayatını kaybetti.
6550 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
⚠️Lütfen aşırı hız yapmayalım.
⚠️Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim.
⚠️Trafik kurallarına uyalım.
✅ YOLUN SONU BAYRAM OLSUN