İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! İşte Kurban Bayramı tatilinin ilk 5 günündeki acı bilanço

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bayram tatilinin 5'inci gününe ilişkin trafik kazası bilançosunu duyurdu.

Buna göre, son 24 saatte 696 kaza meydana geldi. Kazalarda 10 kişi hayatını kaybederken, 1205 kişi de yaralandı. Bu süre içinde 425 bin 63 araç da denetlendi. 23 bin 219 araca hız ve radar, 35 bin 990 araca ise diğer başlıklarda işlem yapıldı.