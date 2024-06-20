İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener’i evinde ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kurban Bayramı vesilesiyle partinin eski Genel Başkanı Meral Akşener'i evinde ziyaret etti. Dervişoğlu, "Bayramın son günü ailece Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i ziyaret edip, hayır dualarını aldık. Ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri için Tuncer ağabeye de sonsuz teşekkürler. Dünümüz de bizim, yarınlarımız da" dedi. Akşener de "Kurban Bayramı vesilesiyle evimize gelen İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'na ve kıymetli ailesine nazik ziyaretleri için yürekten teşekkür ediyorum" sözlerini kaydetti.

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