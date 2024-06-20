Hakimle yasak aşk yaşayan iş insanı fotoğrafları paylaştı! Flaş iddia: Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu

"DİKKAT ET, ÖLDÜRÜLEBİLİRSİN"

Galericiler Sitesi'nde bir iş yerine giden Leventoğlu'nu karşılayan iki kişi, "Sende hakime hanımın videoları varmış, bunların silmen gerekiyor. İş yerine girerken veya çıkarken öldürülebilirsin, bu işleri başkaları yapacak" dedi. Bunun üzerine Leventoğlu, kadın hakim hakkında şikayetçi oldu.



Server Leventoğlu'nun şikayeti üzerine hakim hakkında HSK 1. Dairesi tarafından soruşturma izni verildi. Hakimin Osmaniye Asliye Ceza Mahkemesinde 'akaryakıt kaçakçılığı' iddiasıyla yargılanan sanıktan beraat etmesi karşılığında 500 milyon lira rüşvet aldığı öne sürüldü.

Hakimin yargılaması olan kişiye Edirne ilinde birlikte görev yaptığı Cumhuriyet Savcısı F.A.'nın duruşmada beraat mütalaasında bulunup beraat kararı verdireceğini belirtip 500 milyon talep ederek parayı elden teslim aldığı, o Cumhuriyet Savcısının yargılanan sanık hakkında beraat kararı verilmesi yönünde talepte bulunduğu, ancak o celse karar verilmeyip sonraki celsede başka bir Cumhuriyet Savcısının mahkumiyet mütalaasında bulunmasıyla ceza aldığı ortaya çıktı.





Sanığın hakime hem para verip hem de ceza aldığını söylemesi üzerine ise kadın hakimin, "Kafaya takma, istinaf sürecinde beraat kararı çıkartırız" dediği öne sürüldü. ADLİ EMANETTEN UYUŞTURUCU ALMIŞ

Ayrıca hakimin bir özel hastaneden reçetesiz olarak uyuşturucu özelliği bulunan ilaç temin edip içtiği, pandemi döneminde nöbeti olduğu hafta sonu adli emanetten aldığı metanfetamin maddesi ihtiva eden hapları kullanması nedeniyle nöbetini başka bir hakimle görüşerek değiştirdiği, bir Cumhuriyet Başsavcı vekili, bir Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi ve bir Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi ile birlikte içki içip Başsavcı vekilinin adli emanet deposundan çıkarttığı metanfetamin olarak bilinen uyuşturucuyu kullanıp birlikte parti yaptıkları belirlendi.

Bakanlık ihraç edildiğini duyurdu

Adalet Bakanlığı, hakimin açığa alındığını ve başka bir dosya nedeniyle de ihraç edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Adana Adliyesi'nde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karıştığı ifade edilen hakim G.A., mesleğinin nüfuz ve itibarını kullanarak yaptığı bu işlemler nedeniyle açığa alınmış olup, başka bir dosya nedeniyle de ihraç edilmiştir."