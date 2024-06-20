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Hakimle yasak aşk yaşayan iş insanı fotoğrafları paylaştı! Flaş iddia: Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu

Adana adliyesinde görevli hakim G.A. dün bakanlık tarafından ihraç edilmişti. Hakimin yasak aşk yaşadığı iş adamı Server Leventoğlu hakimle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakimin ilk başta evli olduğunu bilmediğini belirten Leventoğlu, 'Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu. Oğluna bir şirket kurdurduk.' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 13:54 Güncelleme 20 Haziran 2024, 14:13
Hakimle yasak aşk yaşayan iş insanı fotoğrafları paylaştı! Flaş iddia: Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu

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Evli ve 1 çocuk annesi hakim G.A., Adana'da kiracı olarak yaşadığı sitenin yönetici Server Leventoğlu ile 2019 yılı Eylül ayında tanıştıktan sonra birliktelik yaşamaya başladı.

Kadın hakim bir gün Leventoğlu'na, "Benim bazı sıkıntılarım var. Sen güçlü bir erkeksin bana yardımcı olmanı istiyorum, ben daha önce Edirne'de görev yaptım. Orada görev yaparken hakkımda rüşvet iddialarında bulunduğu, sahtecilik yaptığımı söylediler. Senin beni bu suçlamalardan kurtarman, dosyalarımı kapattırman ve o kişilerden beni korumanı istiyorum" dedi.

CİNSEL BİRLİKTELİKLERİNİ PAYLAŞTILAR
Bunun üzerine kadın hakim ile yaklaşık 5 yıl yasak aşk yaşayan Leventoğlu, bu süre zarfında cinsel birlikteliklerinin görüntülerini kaydedip karşılıklı olarak birbirleriyle paylaştı.

BAŞKA KİŞİLERLE DE BERABERLİK YAŞIYORDU
Kadın hakimin başka erkeklerle de menfaat karşılığında ilişki yaşadığını öğrenen Server Leventoğlu ayrılmak istedi. Leventoğlu, hakimi telefonla arayıp 5 yıl süren birlikteliklerini sona erdirip, kendisiyle irtibat kurmamasını, aksi halde Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunacağını söyledi. Bunun üzerine Mayıs ayında Leventoğlu tehdit edilmeye başladı.

"DİKKAT ET, ÖLDÜRÜLEBİLİRSİN"
Galericiler Sitesi'nde bir iş yerine giden Leventoğlu'nu karşılayan iki kişi, "Sende hakime hanımın videoları varmış, bunların silmen gerekiyor. İş yerine girerken veya çıkarken öldürülebilirsin, bu işleri başkaları yapacak" dedi.

Bunun üzerine Leventoğlu, kadın hakim hakkında şikayetçi oldu.

Server Leventoğlu'nun şikayeti üzerine hakim hakkında HSK 1. Dairesi tarafından soruşturma izni verildi. Hakimin Osmaniye Asliye Ceza Mahkemesinde 'akaryakıt kaçakçılığı' iddiasıyla yargılanan sanıktan beraat etmesi karşılığında 500 milyon lira rüşvet aldığı öne sürüldü.
Hakimin yargılaması olan kişiye Edirne ilinde birlikte görev yaptığı Cumhuriyet Savcısı F.A.'nın duruşmada beraat mütalaasında bulunup beraat kararı verdireceğini belirtip 500 milyon talep ederek parayı elden teslim aldığı, o Cumhuriyet Savcısının yargılanan sanık hakkında beraat kararı verilmesi yönünde talepte bulunduğu, ancak o celse karar verilmeyip sonraki celsede başka bir Cumhuriyet Savcısının mahkumiyet mütalaasında bulunmasıyla ceza aldığı ortaya çıktı.



Sanığın hakime hem para verip hem de ceza aldığını söylemesi üzerine ise kadın hakimin, "Kafaya takma, istinaf sürecinde beraat kararı çıkartırız" dediği öne sürüldü.

ADLİ EMANETTEN UYUŞTURUCU ALMIŞ
Ayrıca hakimin bir özel hastaneden reçetesiz olarak uyuşturucu özelliği bulunan ilaç temin edip içtiği, pandemi döneminde nöbeti olduğu hafta sonu adli emanetten aldığı metanfetamin maddesi ihtiva eden hapları kullanması nedeniyle nöbetini başka bir hakimle görüşerek değiştirdiği, bir Cumhuriyet Başsavcı vekili, bir Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi ve bir Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi ile birlikte içki içip Başsavcı vekilinin adli emanet deposundan çıkarttığı metanfetamin olarak bilinen uyuşturucuyu kullanıp birlikte parti yaptıkları belirlendi.

Bakanlık ihraç edildiğini duyurdu
Adalet Bakanlığı, hakimin açığa alındığını ve başka bir dosya nedeniyle de ihraç edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Adana Adliyesi'nde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karıştığı ifade edilen hakim G.A., mesleğinin nüfuz ve itibarını kullanarak yaptığı bu işlemler nedeniyle açığa alınmış olup, başka bir dosya nedeniyle de ihraç edilmiştir."

"EVLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"
Server Leventoğlu, "Beni güçlü görüp benimle yakınlaştı. Benimle yemek yeme teklifinde bulundu. Yemekten sonra ağlamaya başladı. Sonra ilişkimiz başladı. 4-5 sene sürdü ilişkimiz. İlk başta ben evli olduğunu bilmiyordum ama sonra kocası olduğunu öğrendim. Benden sürekli yardım istedi" diye konuştu.

"BÖYLE BİR İLİŞKİYİ HAZMEDEMEDİM"
Kendisine hakim tarafından tuzaklar kurulduğunu öne süren Leventoğlu, "Gidip savcılığa suç duyurusunda bulundum. Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu. Oğluna bir şirket kurdurduk. Bugün dahi hakim beni arayıp tehdit ediyor. Beni intihara zorlamaya çalışıyor. Ben bu kadının birtakım insanlarla irtibata geçip kendisini kullandırdığını öğrendiğim an bırakmak istedim. Böyle bir ilişkiyi hazmedemedim" dedi.

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