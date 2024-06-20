Adana’da 6 şubat depremlerinde yıkılan ve 96 kişinin öldüğü apartmanın kolonlarında eksik demir ihmali!

13 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Depremin olduğu gün Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün KKTC'ye kaçtı. Yapılan soruşturma sonunda hakkında yakalama kararı çıkartılan müteahhit Hasan Alpargün, Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olup 13 Şubat'ta Türkiye'ye getirilerek tutuklandı. Müteahhit Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu öne sürüldü.