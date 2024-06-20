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Ayşe Ateş: Ölüm korkusu yaşamaktan bıktık artık

Sürekli ölüm tehditleri aldığını belirten Ayşe Ateş, yetkililere “Ülkede ikinci bir ‘Kırmızı Pazartesi’ yaşanmasına izin vermeyin” diyerek seslendi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Haziran 2024 Güncelleme 20 Haziran 2024, 07:02
Ayşe Ateş: Ölüm korkusu yaşamaktan bıktık artık

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Ankara'da tetikçi Eray Özyağcı'nın öldürdüğü Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, önce suikastın "Venn şeması" haline geldiğini söyledi. Şimdi kendisinin de ölüm korkusu yaşadığını bildirdi. Başkan Erdoğan ile görüşmesinin ardından iki koruma verildiğini söyledi. Hala tehdit edildiğini dile getirdi.

Adalet Balanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslendi. "Burak Bekiroğlu isimli şahıs, bu menfur cinayetin emrini kimlerin verdiğini isim isim sayıyor. Benim ve eşimin FETÖ'cü olduğu iftirasını atıyor. Neden elindeki bilgi ve belgeler istenmiyor? Bizi soruşturun gerçekler ortaya çıksın" dedi. İmalı paylaşımlar ve iftiralara isyan eden Ateş, "Her an öldürülme tedirginliğiyle yaşamaktan bıktık! Artık bunlara "Dur!" deyin. Size yalvarıyorum: Bu ülkede ikinci bir "Kırmızı Pazartesi" yaşanmasına izin vermeyin. Çocuklarımı yetim bırakmayın" sözlerini kaydetti.

KIRMIZI PAZARTESİ NEDİR?
Kırmızı Pazartesi, Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Gabriel García Márquez'in bir romanıdır. İşleneceğini herkesin bildiği bir cinayetin öyküsüdür.

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