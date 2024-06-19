Kiracı olduğu site yöneticisiyle aşk yaşadığı iddia edilen kadın hakim, hem alemci, hem de rüşvetçi çıktı

Adana Adliyesi'nde hakim Gül A., iddiaya göre kiracı olduğu sitenin yönetici Ş.L. ile aşk yaşamaya başladı. İkili ilişkilerini kameraya aldı. Bir süre sonra hakim, ayrıldığı sevgilisindeki görüntüleri silmesi için aracı kullandı. Ancak Ş.L iki kişi tarafından "Görüntüleri yok et, yoksa ölürsün" diye tehdit edilince, Gül A. hakkında şikayet dilekçesi yazdı.

Bunun üzerine HSK'nın hakim hakkında soruşturma izni verildiği anlaşıldı. Bu arada hakimin "Akaryakıt kaçakçılığı" iddiasıyla yargılanan bir sanıktan, "Beraat" etmesi karşılığında 500 milyon lira rüşvet aldığı iddiası da ortaya atıldı. Görevli olduğu adliyede emanet deposundan uyuşturucu alıp alem yaptığı da vurgulandı.

Halit TURAN