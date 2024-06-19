Çanakkale Gelibolu'ya bağlı Akbaş mevkisinde bulunan ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının anız yakılmasıyla başlayarak ormana sıçradığını belirtti.
Alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce, çevredeki birçok yerleşim yerinden dumanı görülebilen yangının çıktığı yere ekipler sevk edildi. 9 helikopter, 6 uçakla havadan müdahale edilen yangına havanın kararmasıyla birlikte bir gece görüşlü helikopter, 94 arazöz ve iş makinelerinden oluşan kara araçları ile 540 personel müdahale edildi.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de 575 hektarlık alanın etkilendiğini duyurdu.
Gelibolu'daki yangının güçlerini bölmesine neden olduğunu aktaran Yumaklı, "Şu an itibarıyla bu yangınla alakalı son kontrollerimizi yaptık. 2 saati aşkın süredir şiddetli rüzgar ile bazı sönen yerlerin yeniden aktif olabilir mi diye kontrol ettik." dedi.
2 kez alanın üzerinden geçtiklerini de vurgulayan Yumaklı, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.