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Son dakika: Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı! Çiftçilere hasat için saat verildi... Boğaz ve 'Tarihi Alan' açılacak

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 20 saati aşkın süren yangın kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de 575 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirtti. Soğutma çalışmaları devam ederken Boğaz'ın her iki tarafının da gemi trafiğine açılacağını belirtildi. Çiftçilere hasat uyarısı yapan Yumaklı, "Saat 11.00'e kadar hasat işlemlerinin tamamlanmasına karar verdik." dedi. Öte yandan İzmir'de çıkan orman yangını söndürüldü. Uşak ve Muğla Milas'ta çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 16:53 Güncelleme 19 Haziran 2024, 16:32
Son dakika: Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı! Çiftçilere hasat için saat verildi... Boğaz ve ’Tarihi Alan’ açılacak

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Çanakkale Gelibolu'ya bağlı Akbaş mevkisinde bulunan ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının anız yakılmasıyla başlayarak ormana sıçradığını belirtti.

Alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce, çevredeki birçok yerleşim yerinden dumanı görülebilen yangının çıktığı yere ekipler sevk edildi. 9 helikopter, 6 uçakla havadan müdahale edilen yangına havanın kararmasıyla birlikte bir gece görüşlü helikopter, 94 arazöz ve iş makinelerinden oluşan kara araçları ile 540 personel müdahale edildi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de 575 hektarlık alanın etkilendiğini duyurdu.

Gelibolu'daki yangının güçlerini bölmesine neden olduğunu aktaran Yumaklı, "Şu an itibarıyla bu yangınla alakalı son kontrollerimizi yaptık. 2 saati aşkın süredir şiddetli rüzgar ile bazı sönen yerlerin yeniden aktif olabilir mi diye kontrol ettik." dedi.

2 kez alanın üzerinden geçtiklerini de vurgulayan Yumaklı, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.



ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜNE DİKKAT! ÇİFTÇİYE HASAT UYARISI

Boşaltılan köylerin sakinlerinin de yeniden evlerine dönebileceğini ifade eden Yumaklı, Çanakkale'de şiddetli rüzgarlara ilişkin önümüzdeki 5 güne dikkat çekti. Çiftçilere hasat uyarısı yapan Yumaklı, "Saat 11.00'e kadar hasat işlemlerinin tamamlanmasına karar verdik." dedi.

Bakan Yumaklı, sıcak havaya karşın vatandaşları bölgede yapılan pikniklere karşı ateş yakılmaması konusunda uyardı.

BOĞAZ GEMİ TRAFİĞİNE AÇILACAK

Soğutma çalışmalarının devam edeceğini vurgulayan Bakan Yumaklı, Boğaz'ın gemi trafiğine açılmasının önünde bir engel olmadığını da açıkladı.

TARİHİ ALAN'IN BİR KISMI ZİYARETE AÇILDI

Valilikten yapılan açıklamada, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın güney hattının (Kilitbahir-Alçıtepe-Abide-Seddülbahir ve Kilye-Kabatepe-Alçıtepe-Abide-Seddülbahir hatları) yeniden ziyarete açıldığı belirtildi.

Açıklamada, kuzey hattına (57. Alay, Conbayırı, Bigalı köyü, Büyük Anafarta ve Küçük Anafarta köyü, Anzak Koyu) girişlerin ise ikinci bir duyuruya kadar kapalı olduğu ifade edildi.

HASAT VE BALYA BAĞLAMAYA KISITLAMA

Valilik, hasat ve balya bağlama işlerine kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Açıklamada "İlimizde 2024 yılı içerisinde sıkça meydana gelen yangınların birçoğunun tarımsal (biçerdöver ve balya makinası vb.) kaynaklı olması sebebiyle; ilimiz genelinde hasat sezonu boyunca balya makinalarında samanın parçalanması amacı ile takılan ve parçalama anında yangın çıkmasına neden olan haşpayların sökülerek balya makinalarının kullanılmasına, 23.06.2024 tarihine kadar devam edecek kuvvetli rüzgar ve artan hava sıcaklıkları nedeniyle biçerdöver ile hasat ve balya bağlama işlerinin 19 - 22 Haziran tarihlerinde sabah saat 06.00 başlayıp 11.00'de son verilmesi hususunda karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.


SAAT VERİLDİ: 11.00'E KADAR HASAT İŞLEMİNİ TAMAMLAYIN
İbrahim Yumaklı, 5 gün boyunca özellikle Çanakkale bölgesinde fırtınaya varan derecede şiddetli bir rüzgar olacağı ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 derece üzerinde olacağının tahmin edildiğini duyurdu.

Bu nedenle Çanakkale'de hasat yapacak çiftçilere saat 11.00'e kadar işlemlerini tamamlamaları, ondan sonrasına izin verilmeyeceği konusunda bildirim yapıldığına dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Özellikle rüzgarın çok şiddetli olduğu saatlerde herhangi bir makine kullanımından kaynaklanabilecek bir kıvılcımın bile çok ciddi bir yangına sebebiyet verebilecek olması nedeniyle saat 11.00'e kadar hasat işlemlerinin tamamlanmasına karar verdik. Tabii bu önümüzdeki 5 gün boyunca arkadaşlarımız, Valiliğimiz bu konuda değerlendirmelerini yapacaklar. Belki daha önce ya da birkaç gün uzatılması şeklinde de olabilir."

BAKAN GECE BOYUNCA TAKİP ETTİ
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde süren yangına müdahale çalışmalarını gece boyunca takip etti.

Helikopterden yangın bölgesini inceleyen ve Yangın Yönetim Aracı'nda sahadan bilgi alan Yumaklı, daha sonra yangın bölgesine gitti.

BAŞKA BİR BÖLGEDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Devam eden Büyükanafartalar yangınının yanında Değirmendüzü Mahallesi'nde de yangın çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangının büyümesi engellendi.

Bakan Yumaklı, Değirmendüzü Mahallesi'ndeki yangın bölgesine geçti. Yetkililerden bilgi alan Yumaklı, ardından mahallede bulunan vatandaşlarla bir araya geldi.

Öte yandan İzmir'de çıkan orman yangını söndürüldü. Uşak ve Muğla Milas'ta çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

MİLAS'TA ORMAN YANGINI
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Dibekdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

UŞAK'TA YANGIN
Uşak'ta tarım arazileri ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Kent merkezine bağlı Akbulak köyü yakınlarında tarım arazileri ile ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

4 HELİKOPTER İLE KARADAN 154 ARAÇ VE ÇOK SAYIDA EKİPLE
Gece boyunca karadan müdahale edilen yangına havanın aydınlanmasıyla helikopterlerle de müdahale başladı. Yangınla mücadele, 4 helikopter ile karadan 154 araç ve çok sayıda ekiple devam ediyor.

Uşak Vali Vekili Önder Can, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, yangın bölgesinde incelemede bulundu.

Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde alınan yangın ihbarının ardından ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Uşak'ta orman yangını


Yangının rüzgarın da etkisiyle sık sık yön değiştirerek hızla büyüdüğünü ve ormanlık alana sıçradığını belirten Can, "Uşak merkeze bağlı Köprübaşı, Kıran ve Akbulak köyü ekili arazileri ve hasat yapılan bölge civarında yangın ihbarı alındı, aşırı sıcaklık ve sık sık yön değiştiren rüzgar nedeniyle bu yangın ormanlık alanlara da sıçradı. Çevre mahalle ve köyleri tehdit edecek şekilde bir dönem büyüdü." dedi.

Yangın bölgesine yakın köylerdeki bazı evlerin tedbir amaçlı tahliye edildiğini dile getiren Can, şunları kaydetti:

"AFAD ve jandarma ekiplerimiz tarafından Köprübaşı köyüne bağlı Hacışerifler Mahallesi'nde 6 hane, Velibeyler Mahallesi'nde 10 hane, Karaköse köyü Çamurak Mahallesi'nde 10 hane tedbir amaçlı boşaltıldı. Bu evlerde herhangi bir zarar şu an itibarıyla bulunmamaktadır."

İZMİR DİKİLİ'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
İzmir'in Dikili ilçesinde otluk alanda çıkan ve zeytinlik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çandarlı Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Denizköy Mahallesi yakınlarına ulaşan yangın, rüzgarın da etkisiyle zeytinlik alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 20 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, çevredeki sitelere yaklaştı. Site sakinleri tedbir amacıyla evlerinden çıktı.

İzmir'de yerleşim yerlerine yakın alanda büyük yangın

Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, yangının bir sitenin alt kısmında bulunan otluk alanda çıktığını ve zeytinlik alana sıçradığını söyledi.

Budan, yangının rüzgarın etkisiyle genişlediğini belirtti.

Yangına müdahale gece boyunca sürdü. Havanın aydınlanmasıyla 2 uçak ve 2 helikopterle yangın söndürme çalışmalarına destek verildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

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