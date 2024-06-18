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Hz. Muhammed'e hakaret eden Diamond Tema için yakalama kararı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç madde madde açıkladı: Sınırı aştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün bir sosyal medya hesabından, Hz. Muhammed ile ilgili yapılan hakaret içerikli paylaşım dolayısıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bakan Tunç konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, "Sosyal medya ve bazı basın yayın araçlarıyla başkalarının haklarına ve itibarına saygı sınırını aşan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu oluşturan, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişilerin TCK 216 gereğince cezalandırılacağı kanunumuzun açık hükmüdür." dedi.

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 16:21 Güncelleme 19 Haziran 2024, 17:17
Hz. Muhammed’e hakaret eden Diamond Tema için yakalama kararı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç madde madde açıkladı: Sınırı aştı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün Yer6 adlı sosyal medya hesabından, Hz. Muhammed ile ilgili yapılan hakaret içerikli paylaşım dolayısıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.



RESEN SORUŞTURMA
Adalet Bakanı Yılmaz kullanılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 16 Haziran 2024'te resen soruşturma başlatıldığını belirtti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI




Şüpheli Diamond Tema'nın yurt dışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarıldığını bildiren Tunç, "İslam dini ve sevgili Peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, "Sosyal medya ve bazı basın yayın araçlarıyla başkalarının haklarına ve itibarına saygı sınırını aşan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu oluşturan, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişilerin TCK 216 gereğince cezalandırılacağı kanunumuzun açık hükmüdür." dedi.



Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Tunç şu ifadeleri kullandı:

Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti demokratik toplumlarda olmazsa olmaz şartlardandır.

Devletler iç hukuklarında bu özgürlüğü sağlamaya çalıştıkları gibi, uluslararası hukuk düzenlemelerinde de bu hak koruma altına alınmıştır.

Anayasamızın 25 ve 26'ıncı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10'uncu, BM Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi'nin 19'uncu Maddelerinde bu hakkın kullanılması ve hangi sınırlamalara tabi tutulacağı düzenlenmiştir.

Anayasamızda ve tüm uluslararası hukuk düzenlemelerinde, herkesin, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahip olduğu, bu hürriyetin resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsadığı belirtilmekte, bu hürriyetlerin kullanılmasının millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabileceği belirtilmiştir.

SINIRI AŞTI: TCK 216 GEREĞİNCE CEZALANDIRILACAĞI KANUNUMUZUN AÇIK HÜKMÜDÜR
Sosyal medya ve bazı basın yayın araçlarıyla başkalarının haklarına ve itibarına saygı sınırını aşan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu oluşturan, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişilerin TCK 216 gereğince cezalandırılacağı kanunumuzun açık hükmüdür.

Son zamanlarda bazı sosyal medya mecraları ile basın yayın organlarında peygamber efendimize yönelik İfade özgürlüğü sınırlarını aşan, karalayıcı ve çirkin ifadelerin kullanılması nedeniyle başlatılan adli soruşturmalardan rahatsız olanların yaptığı eleştiriler, haksız eleştirilerdir.

Bu tür düşünce açıklamalarının suç olup olmadığını değerlendirecek olan soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcılarımız, kovuşturma aşamasında da tarafsız ve bağımsız mahkemelerimizdir.

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