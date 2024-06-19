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İzmir Dikili ve Kemalpaşa'daki orman yangınları söndürüldü

Son dakika haberi! İzmir'in Dikili ve Kemalpaşa ilçelerinde yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin ardından iki yangın da kontrol altına alındı.

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Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 08:13 Güncelleme 19 Haziran 2024, 11:01
İzmir Dikili ve Kemalpaşa’daki orman yangınları söndürüldü

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İzmir'in Dikili ilçesinde otluk alanda çıkan ve zeytinlik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çandarlı Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Denizköy Mahallesi yakınlarına ulaşan yangın, rüzgarın da etkisiyle zeytinlik alana sıçradı.

İzmir'de yerleşim yerlerine yakın alanda büyük yangın

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 20 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, çevredeki sitelere yaklaştı. Site sakinleri tedbir amacıyla evlerinden çıktı.

Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, yangının bir sitenin alt kısmında bulunan otluk alanda çıktığını ve zeytinlik alana sıçradığını söyledi.

Budan, yangının rüzgarın etkisiyle genişlediğini belirtti.

Yangına müdahale gece boyunca sürdü. Havanın aydınlanmasıyla 2 uçak ve 2 helikopterle yangın söndürme çalışmalarına destek verildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

KEMALPAŞA'DAKİ YANGIN 4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, zeytinlikte çıkan yangın, ormana sıçramadan havadan ve karadan müdahaleyle 4 saatte kontrol altına alındı. Yangında, 15 hektar zeytinlik zarar gördü.

Kemalpaşa'nın Çiniliköy mevkisindeki zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda, dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün 1 yangın söndürme helikopterleri de bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, yangının ormana sıçramaması için mücadele ederken, Kemalpaşa-Torbalı yolu da tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı. Alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 4 saatte kontrol altına alındı. 15 hektar alandaki çok sayıda zeytin ağacının zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü. Yangının kontrol altına alınmasıyla Kemalpaşa-Torbalı yolu da tekrar trafiğe açıldı.

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