İzmir Dikili ve Kemalpaşa’daki orman yangınları söndürüldü

İzmir'in Dikili ilçesinde otluk alanda çıkan ve zeytinlik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çandarlı Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Denizköy Mahallesi yakınlarına ulaşan yangın, rüzgarın da etkisiyle zeytinlik alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 20 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.