Kurban Bayramı nedeniyle TBMM'deki partiler, genel merkezlerde birbirlerini ziyaret etti. Bayramlaşma törenlerinde, biraz siyasetten, biraz da insani ilişkilerden söz edildi.

Bu kapsamda AK Parti adına MYKY Üyesi Hasan Sert, CHP Genel Merkezi'ne gitti. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel ile bir araya geldi. Yücel, sohbette "Meclis'in daha aktif, daha işler hale gelerek sorunların çözüm merci olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Sert ise "Tabii burada doğru niyetler taşıdıktan sonra sorunu çözeriz. Siz de katkı sağlarsanız" diye karşılık verdi.