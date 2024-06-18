Çanakkale'nin Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Kumköy yakınındaki Akbaş mevkisindeki ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.
Çanakkale'nin Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Kumköy yakınındaki Akbaş mevkisindeki ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce, çevredeki birçok yerleşim yerinden dumanı görülebilen yangının çıktığı yere ekipler sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.
GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, söz konusu yangın nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.
BİR AÇIKLAMA DA BAKANLIKTAN
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin durdurulduğunu açıkladı. Açıklamada "Gemi trafiği kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak* askıya alındı. Gemi trafiği, *güney-kuzey* tek yönlü olarak devam edecektir." denildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çanakkale Boğazı gemi trafiği,* Akbaş mevkisindeki orman yangını nedeniyle *kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak* askıya alındı. Gemi trafiği, *güney-kuzey* tek yönlü olarak devam edecektir."