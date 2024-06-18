Başkan Recep Tayyip Erdoğan: İsrail’in katliamları durdurulmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla partisinin 81 il teşkilatıyla video konferans aracılığıyla düzenlenen bayramlaşma programında konuştu.

"Tam 76 yıldır işgal, zulüm ve sistematik katliama maruz kalan Filistin halkı, bir bayramı daha yine buruk geçiriyor; barışa hasret bir şekilde geçiriyor. Dünya, İsrail'in kana susamışlığına karşı tedbir almak, her gün bir yenisine şahit olduğumuz katliamların önüne derhal set çekmek zorundadır" diyerek çağrı yapan Erdoğan, "Cumhur İttifakı, 85 milyonun birliğinin, dirliğinin ve kardeşliğinin teminatıdır. Fitne kazanı kaynatanların oyunlarına kesinlikle gelmeyeceğiz. Partimizin ve ittifakımızın surlarında gedik açılmasına fırsat vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.