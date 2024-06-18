PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: İsrail'in katliamları durdurulmalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına tepki gösterdi: Filistin bir bayramı daha buruk geçiriyor. Kana susamış İsrail durdurulamıyor. Dünya buna set çekmek zorundadır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Haziran 2024 Güncelleme 18 Haziran 2024, 07:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: İsrail’in katliamları durdurulmalı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla partisinin 81 il teşkilatıyla video konferans aracılığıyla düzenlenen bayramlaşma programında konuştu.

"Tam 76 yıldır işgal, zulüm ve sistematik katliama maruz kalan Filistin halkı, bir bayramı daha yine buruk geçiriyor; barışa hasret bir şekilde geçiriyor. Dünya, İsrail'in kana susamışlığına karşı tedbir almak, her gün bir yenisine şahit olduğumuz katliamların önüne derhal set çekmek zorundadır" diyerek çağrı yapan Erdoğan, "Cumhur İttifakı, 85 milyonun birliğinin, dirliğinin ve kardeşliğinin teminatıdır. Fitne kazanı kaynatanların oyunlarına kesinlikle gelmeyeceğiz. Partimizin ve ittifakımızın surlarında gedik açılmasına fırsat vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
9. Yargı Paketi Meclis’e geliyor! Casusluk faaliyetleri için özel düzenleme! Hapis cezası alacaklar
30 yerinden bıçaklanıp öldürülen Hacer Çağla’nın katilinin son mesajı ortaya çıktı: Hediye getireceğim...
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Teşkilatlarına bayram mesajı! Filistin vurgusu: Kana susamış İsrail durdurulmalı
Tazminatlar artıyor: Kıdem hesabı nasıl yapılır? Kimlerin alacağı tutar yükselecek?
TAKVİM yazdı! Bodrum tarifesi garibanın dudağını uçuklattı: Kahvaltıya 2 bin, plaja 6 bin TL veren kesesi dolgunlara, büyük şok!
İstanbul Sarıyer’de otluk alanda yangın çıktı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor | Valilikten kritik açıklama
Esas hedef Anadolu’nun güzide toprakları! İsrail ordusu Arz-ı Mev’ud’u kolluyor... Siyonistin haritalı hezeyanı
Fitch Ratings flaş Türkiye raporu! Büyüme beklentisi 2,8’den yüzde 3,5’e yükseldi
Alman Bild duyurdu! Eli kanlı Netanyahu’nun çağrısı Blinken’i harekete geçirdi: Katliam için yeni silah desteği | İsrail’in zayıfladığını itiraf etti
Siyasette ’bayram’ havası! CHP ve MHP’den AK Parti’ye ziyaret: Cumhur dimdik ayakta mesajı | Heyetler ne konuştu?
Siyonist basın duyurdu: İsrail Başbakanı Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11’ini belirledi! Arda Güler ve Kenan Yıldız sahada olacak
Ulaşımda rekor bayramı! İstanbul Havalimanı, Antalya Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü...
Galatasaray’dan orta sahaya çifte dünya yıldızı!
Kemikleri 316 gün sonra bulunmuştu! Korhan Berzeg soruşturmasında ’Tina’ muamması: Olay yerinde bulunan şahsi eşyaları ilk kez görüntülendi
SON DAKİKA