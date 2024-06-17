Başkan Erdoğan’dan AK Parti Teşkilatlarına bayram mesajı! Filistin vurgusu: Kana susamış İsrail durdurulmalı

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Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Genel Merkezince videokonferans aracılığıyla düzenlenen ve 81 ilin parti teşkilatıyla bayramlaşma programında bir konuşma yaptı. Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatı ile bayramlaştı!



İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: Sizleri muhabbetle selamlıyorum. Teşkilatımızın tüm mensuplarına selamlarımı gönderiyorum. İbadetlerin, kurbanların Allah katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Kurban bayramımızı Filistin topraklarında katliamların yaşandığı dönemde idrak ediyoruz. Tam 76 yıldır işgal, zulüm ve sistematik katliama maruz kalan Filistin halkı, bir bayramı daha yine buruk geçiriyor; barışa hasret bir şekilde geçiriyor. Soykırımcı İsrail tarafından şehit edilen kardeşlerimizin acısı hepimizin yüreğini dağlıyor. Dünya, İsrail'in kana susamışlığına karşı tedbir almak, her gün bir yenisine şahit olduğumuz katliamların önüne derhal set çekmek zorundadır. Netanyahu'nun durdurulmasının şart olduğunu her fırsatta söylüyoruz.





G7'de İtalya'da muhataplarımzıa açıkça ifade ettik, soykırımcıların hesap vermesi için imkanlarımızı seferber ettik. İsrail yönetimini ateşkese zorlamak için ticaret işlemlerimzi tamamen durdurduk. İnsani yardımlarımızı sürdürüyoruz. Hamas ile ilişkimiz devam ediyor. Filistin devletini tanıyan ülkelerin sayısının artması için çalışıyoruz. Gazze ile birlikte İslam coğrafyasındaki diğer dramlara da sessiz kalmıyoruz. Sudan'daki kardeş kavgasının durması için çabamızı sürdürüyoruz. Mazlumların imdadına koşuyoruz. İnşallah bundan sonra da dimdik durmaya, mazlumun çığlığı olmaya devam edeceğiz. Bayram dayanışmadır, kucaklaşmadır.