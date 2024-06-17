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Salı günü İstanbul'dan Kütahya'ya kadar saracak! MGM alarm verdi! Bayramın üçüncü günü...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Bu nedenle 16 il için "sarı" kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve yerel sağanak yağışlar bekleniyor.

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 15:45 Güncelleme 17 Haziran 2024, 15:45
Salı günü İstanbul’dan Kütahya’ya kadar saracak! MGM alarm verdi! Bayramın üçüncü günü...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iç ve batı kesimlerde kuvvetli rüzgar ve yerel sağanak yağış beklendiğini belirterek 16 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu. Vatandaşların dikkatli olmaları ve güncel hava durumu raporlarını takip etmeleri önemle vurgulandı.

KUVVETLİ RÜZGAR GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç ve batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve yerel sağanak yağışlar beklendiğini açıkladı. Bu nedenle, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Uşak, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri için "sarı" kodlu uyarı yapıldı. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi. Vatandaşların, özellikle uyarı yapılan bölgelerde dikkatli olmaları ve güncel hava durumu bilgilerini takip etmeleri önemle tavsiye edilmektedir.

UYARI YAPILAN BÖLGELER

Kuvvetli Rüzgar Beklenen İller:

  • Afyonkarahisar
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Burdur
  • Bursa
  • Denizli
  • Eskişehir
  • Isparta
  • İzmir
  • Kütahya
  • Manisa
  • Uşak

Kuvvetli Yağış Beklenen İller:

  • Edirne
  • Kırklareli
  • Tekirdağ
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