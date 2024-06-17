Salı günü İstanbul’dan Kütahya’ya kadar saracak! MGM alarm verdi! Bayramın üçüncü günü...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iç ve batı kesimlerde kuvvetli rüzgar ve yerel sağanak yağış beklendiğini belirterek 16 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu. Vatandaşların dikkatli olmaları ve güncel hava durumu raporlarını takip etmeleri önemle vurgulandı.

KUVVETLİ RÜZGAR GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç ve batı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve yerel sağanak yağışlar beklendiğini açıkladı. Bu nedenle, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Uşak, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri için "sarı" kodlu uyarı yapıldı. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi. Vatandaşların, özellikle uyarı yapılan bölgelerde dikkatli olmaları ve güncel hava durumu bilgilerini takip etmeleri önemle tavsiye edilmektedir.