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Ortodoks kurallarını çiğneyen papaza kiliseden tepki!

Görevdeki papaz Mayaoğlu teamülleri alt üst etti ve evlendi. Ortodoks kilisesinde kriz meydana geldi. Gözler Fener Rum Patrikhanesi’ne çevrildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Haziran 2024 Güncelleme 17 Haziran 2024, 07:02
Ortodoks kurallarını çiğneyen papaza kiliseden tepki!

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İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlı Beyoğlu Aziz Konstantinos ve Eleni Kilisesi'nin papazı Dimitri Mayaoğlu'nun nikahı, kiliseyi karıştırdı. Papaz değilken evli olan Mayaoğlu, bir süre önce boşandı. Ortodoks teamüllerine göre bir papaz, görev öncesi evlendiyse, evliliğini yürütebiliyor ancak papazken yeni evlilik yapamıyor. Evlenmesi halinde ise kiliseden aforoz edilmesi bile gündeme gelebiliyor. Papaz Mayaoğlu, önceki evliliğini sonlandırdıktan sonra 8 Haziran'da Gökçeada'da düzenlenen düğünle dünya evine girdi. Pastaların kesildiği, halayların çekilip, sırtakilerin yapıldığı mekandan canlı yayın yapılınca kilise cemaati, düğünü öğrendi.

PATRİKHANE NE YAPACAK?
Buna büyük tepki geldi. Fener Rum Patrikhanesi'nin, Ortodoks teamüllerinin dışında hareket eden, Mayaoğlu'yla ilgili vereceği karar, merakla beklendi. Katolik Kilisesi'nin Ruhani Lideri Papa Françesko da geçtiğimiz yıl mart ayında rahiplere uygulanan bekarlık kuralının rafa kaldırılabileceğini dile getirmişti. "Aslında Ortodoks Kilisesi'ndeki herkes evlidir veya isteyenler evlenir. Rahipliğe atanma töreninden önce evlenmek ya da bekar olmak gibi bir seçim var" diyerek Ortodoks din adamlarının evlenme teamüllerinin katolikler için de uygulanabileceğine ilişkin örnek vermişti. (MUSTAFA SAİT ÖZKAN)

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