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MHP Lideri Devlet Bahçeli: Bizim ittifakta çatlama olmaz

Başkan Erdoğan’ın “Bizler Cumhur İttifakı olarak asla duruşumuzdan taviz vermeyiz” sözlerinin ardından, Bahçeli de benzer açıklama yaptı: Bizde çatlama olmaz, kaya gibi Cumhur İttifakı’yız...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Haziran 2024 Güncelleme 17 Haziran 2024, 07:02
MHP Lideri Devlet Bahçeli: Bizim ittifakta çatlama olmaz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Özgür Özel'in açıklamalarına sert çıktı. Cumhur İttifakı'nın sapasağlam olduğunu anlattı. Dün de Bayram namazı sonrası "Birlik beraberlik" çağrısı yaptı. MHP Lideri Bahçeli ise "Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararlı tutumu, Cumhur İttifakı birleşenlerinin uyumlu çalışmaları, millet için her türlü fedakarlığa hazır hale gelmiş olmaları, Türkiye'nin önemli meselelerinin çözümünde çok büyük bir program hayata geçirecektir. Cumhur İttifakı devam edecektir. Bizde çatlama olmaz. Biz ne kerpiciz ne toprağız, kaya gibi Cumhur İttifakıyız. MHP Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yanındadır" ifadesini kullandı.

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