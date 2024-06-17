ABD’li hakim Reid Eylem Tok ve oğlunun yerini tespit etti! Gizlilik karası sonrası ana-oğul enselendi!

İstanbul'da Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un ABD'de yakalanmasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yazar Tok'un Boston'da ev kiraladığını öğrenen Türk istihbaratı, bilgiyi Florida Güney Savcılığı ile paylaştı. Savcı Lindsey Maultasch de ana-oğulun yakalama kararını öğrenirlerse kaçabilecekleri endişesini, Hâkim Lisette M. Reid'e anlattı. Hakim Reid de yakalama gerçekleşene kadar verilen dilekçeyi mühürledi ve gizlilik kararı koydurup güvenceye aldı. İzlenen zanlılar Boston'da yakalandı.

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