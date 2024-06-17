Kayseri’de Atatürk Anıtı’na baltalı saldırı! Dayı-yeğen tutuklandı

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda meydana geldi. Yaşar K. ile yeğeni Zeynep A. ellerindeki balta ile Atatürk Anıtı'na vurmaya başladı.





Ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Atatürk Anıtı'nda 13 balta darbesi tespit edilirken, dayı-yeğen oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Yaşar K. ve yeğeni Zeynep A., emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Dayı-yeğen sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.



İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheliler, adliye önünde gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna "Değiliz" cevabını verdi.