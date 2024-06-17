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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bayram namazı sonrası açıklamalar: Küskünlüğü bitirip birlik olalım

Başkan Erdoğan, bayram namazını Marmaris'teki Okçuluk Millet Camii'nde kıldı. Vatandaşlarla bayramlaştı. Önemli açıklamalar yaptı:

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Haziran 2024 Güncelleme 17 Haziran 2024, 07:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan bayram namazı sonrası açıklamalar: Küskünlüğü bitirip birlik olalım

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"Dargınlıklar küskünler varsa bir olmalıyız, beraber olmalıyız. Bu dargınlığı küskünlüğü atmalıyız. Bahane mümkün değil, bu bahaneleri aşarak milletçe bunu başarmalıyız. Müslüman'a da bu yakışır. Nasıl bizim için Ayasofya Cami Şerifi'nin kutlu açılışı müyesser olduysa, Haremi Şerif'in de açılışını bu millete nasip olsun."

BAYRAM DİPLOMASİSİ
Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Pakistan Başbakanı Şerif ve Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile telefonda bayramlaştı. Erdoğan, Filistin topraklarında da huzur içinde yaşanan bayramlara kavuşma dileğini ifade etti.

Başkan Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli, telefonla görüştü. İki lider, birbirinin bayramını kutladı.

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