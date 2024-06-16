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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Babalar Günü mesajı paylaştı. Filistin'de İsrail zulmüne uğrayan babaları da unutmayan Erdoğan, "Zulme rağmen çocuklarına umut olmaya devam eden Filistinli babaların acısını yürekten paylaşıyor, içlerindeki direnç ateşinin hiç sönmemesini diliyorum" dedi.

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Giriş Tarihi 16 Haziran 2024, 10:56 Güncelleme 16 Haziran 2024, 10:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan Babalar Günü mesajı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, Babalar Günü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Sevginin ve güvenin en güçlü sembolü olan baba, yuvanın direği, ailenin kalbi, şefkatin timsalidir. Rahmetli babamı hasret ve dua ile yad ediyor, değerli eşimin ve tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Evlatlarını vatan toprağına emanet eden babalarımızı hürmetle anıyor, hepimize sevginin sınırsız olduğunu gösteren koruyucu babalarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Zulme rağmen çocuklarına umut olmaya devam eden Filistinli babaların acısını yürekten paylaşıyor, içlerindeki direnç ateşinin hiç sönmemesini diliyorum" dedi.

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