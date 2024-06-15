Kurban keserken okunacak dualar nelerdir? Büyükbaş-küçükbaş nasıl kesilir, tekbirleri farklı mı? Kurban keserken tekbir nasıl alınır?

Kurban kesimi sırasında okunacak dua, hem bu ibadetin manevi anlamını artırır hem de sünnetin yerine getirilmesini sağlar. Kurban keserken okunması tavsiye edilen dua şu şekilde...
Kurban kesimi sırasında okunacak dua, hem bu ibadetin manevi anlamını artırır hem de sünnetin yerine getirilmesini sağlar. Kurban keserken okunması tavsiye edilen dua şu şekilde...
KURBAN KESİLİRKEN YAPILMASI GEREKENLER
Kurban, kulu Allah'a yaklaştıran, onun samimiyetini gösteren bir ibadettir. Her ibadette olduğu gibi, kurbanın da belirli kuralları vardır. Kurban kesilirken yapılması gerekenler, Peygamberimizin (sav) söz ve davranışıyla belirlenmiştir.
🔸 Hayvan kesim yerine incitilmeden götürülür, kesilecek zaman da kıbleye karşı ve sol tarafı üzerine yatırılır.
🔸 Elinden geldiği sürece her mükellefin kurbanını kendisinin kesmesi menduptur, değilse bir başkasına vekâlet verip kestirir.
🔸 Kurbanı kesecek kimsenin Müslüman olması tercihe şayandır. Yahudi ve Hristiyanlara da kesim yaptırılabilir. Çünkü ehl-i kitabın kestiği yenir.
🔸Kurbanı kesen kimse hayvana eziyet vermemeye dikkat etmeli, bıçağı hayvana göstermemeli ve keskin bıçak kullanmalıdır.
🔸Sağ eliyle tuttuğu bıçakla hayvanı keserken "Bismillâhi Allahü ekber" der.
🔸Kurbanı vekilin kesmesi halinde kurban sahibi de besmeleye iştirak eder.
🔸Kurban kesen kimse kesim esnasında Allah'ın adını anmayı (besmele) kasten terk ederse, Hanefî mezhebine göre bu hayvanın eti yenilmez.
KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUALAR
Kurban kesilirken "Bismillahi Allahü ekber" denilir ve şu âyetler okunabilir:
🔷 "De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben Allah'a teslim olanların ilkiyim." (En'âm suresi, 162-163. ayetler)
🔷"Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim." (En'âm, 6/79)
🔷 Kurban sahibinin kesim esnasında orada hazır bulunması müstehaptır. Hayvan yere yatırılırken Kur'an'dan "Yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a, O'nun birliğine inanarak çevirdim. Ben müşriklerden değilim" (el-En'âm 6/79), "Benim namazım, ibadetim (kurbanım), hayatım ve ölümüm hep âlemlerin rabbi olan Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana böyle emrolundu ve ben Allah'a teslim olanların ilkiyim" (el-En'âm 6/162-163) meâllerindeki âyetleri okunur.
🔷"Ey Allahım, dostun İbrâhim'den ve habibin Muhammed'den kabul buyurduğun gibi benden de kabul buyur" şeklinde veya benzer tarzda dua eder. Daha sonra da tekbir ve tehlîl getirir.
Kurban duası Arapça olarak şu şekilde söylenir:
"Allahümme inne salati ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî lillahi rabbi'l-âlemîne lâ şerike leh" Türkçe anlamı ise; "Şüphesiz namazım, ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur." olacaktır. Kurban kesimi bu dualar ile daha da fazilet kazanır.
KURBAN BAYRAMI'NIN FAZİLETİ
📌 Kurban; sadakatin, Allah'a itaat ve teslimiyetin göstergesidir.
📌 Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.
📌 Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur.
KURBAN NASIL KESİLİR?
🔸 Kurban kesmenin rüknü, kurbanlık hayvanın kanını akıtmaktır.
🔸 Sığır, manda, koyun ve keçi cinsinden hayvanlar yatırılıp çenelerinin hemen altından boğazlanmak suretiyle (zebh), deve ise ayakta sol ön ayağı bağlanarak göğsünün hemen üzerinden (nahr) kesilir.
🔸 Kesim işlemi boğazın iki tarafındaki şah damarları, yemek ve nefes borusu kesilerek yapılır ve hayvanın kanının iyice akmasını temin için bir süre beklenilir.
🔸 Hayvana acı vermemek için önce şoka sokmak (bayıltmak), sonra kesmek câizdir; çünkü şoka giren hayvan ölmez, hayatı devam eder, ancak kesilince kanı akar ve ölür.