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CHP'li Bakırköy Belediyesi'nden skandal! Isırma vakası üzerine toplanan köpekleri tekrar sokaklara saldılar

Türkiye'de adeta milli güvenlik sorunu haline 'başıboş sokak köpeği' problemini görmezden CHP'li Bakırköy Belediyesi büyük bir skandala imza attı. CHP'li belediye Zuhuratbaba Mahallesinde ısırma vakası üzerine toplanan sokak köpeklerini tekrar sokağa saldı. Skandal olay sonrası vatandaşlar sosyal medyadan, "Geri bıraktığınız için sağolun, çocukların canı artık daha çok tehlikede" diyerek tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 22:28 Güncelleme 15 Haziran 2024, 22:29
CHP’li Bakırköy Belediyesi’nden skandal! Isırma vakası üzerine toplanan köpekleri tekrar sokaklara saldılar

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Türkiye'nin en büyük sorunlarından olan başıboş köpekler her gün bir başka vatandaşın kabusu olmaya devam ederken, CHP'li Bakırköy Belediyesi büyük bir skandala imza attı.

CHP'li belediye vatandaşları ısıran köpekleri sokağa saldı!




ISIRMA VAKASI ÜZERİNE TOPLANAN KÖPEKLERİ TEKRAR SOKAKLARA SALDI

CHP'li belediye Zuhuratbaba Mahallesinde ısırma vakası üzerine toplanan sokak köpeklerini tekrar sokağa saldı.



"Mahallenize tekrar hoş geldiniz" başlığı ile belediyenin hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Zuhuratbaba Mahallemizdeki bir ısırma vakası üzerine İBB ekipleri ile yaptığımız ortak saha çalışmasında 7 köpeğimizin çipli ancak küpelerinin düştüğü, 1 köpeğimizin kısır olmadığını tespit etmiştik. Köpeklerimizin sağlık kontrollerini ve işlemlerini yaptıktan sonra alındıkları noktalara geri bıraktık" ifadeleri kullanıldı.



VATANDAŞLARDAN TEPKİ YAĞDI

Skandal olay sonrası vatandaşlar sosyal medyadan, "Geri bıraktığınız için sağolun, çocukların canı artık daha çok tehlikede" diyerek tepki gösterdi.



İşte o tepkilerden bazılar:

"Alınan hayvanlar saldırsın diye mi serbest bırakılıyor 1 2 itsevere şirin gözükeceksin diye bu normal mi alın barınaklarda yaşasınlar."



"Daha sağlıklı bir şekilde ısırmaya devam etsinler diye güzelce bakımlarıni yapmışsınız, çok güzel, bravo. Vay arkadaş ya, nasıl bir akıl tutulması yaşıyor bu ülke ya, inanılmaz...."



"İnsan düşmanı belediyecilik."



"Geri bıraktığınız için sağolun, çocukların canı artık daha çok tehlikede."



"5199 4/g gereği saldırgan köpeği geri bırakamazsınız! Ayrıca 5996 sayılı kanunun 9. maddesi gereği saldırgan köpekler uyutulur. Vatandaş ısırılmış hala köpeğe "patili dost" "hoşgeldiniz" gibi saçma sapan şovlar peşindesiniz! Bu nasıl belediyecilik? Vatandaşın canının değeri yok mu ? Kafayı mı yediniz siz?"



"Abi siz kafayı mı yediniz? Ne demek saldırgan köpeği aldığın yere geri bırakmak?"

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