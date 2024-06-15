CHP’li Bakırköy Belediyesi’nden skandal! Isırma vakası üzerine toplanan köpekleri tekrar sokaklara saldılar





İşte o tepkilerden bazılar:



"Alınan hayvanlar saldırsın diye mi serbest bırakılıyor 1 2 itsevere şirin gözükeceksin diye bu normal mi alın barınaklarda yaşasınlar."





"Daha sağlıklı bir şekilde ısırmaya devam etsinler diye güzelce bakımlarıni yapmışsınız, çok güzel, bravo. Vay arkadaş ya, nasıl bir akıl tutulması yaşıyor bu ülke ya, inanılmaz...."





"İnsan düşmanı belediyecilik."





"Geri bıraktığınız için sağolun, çocukların canı artık daha çok tehlikede."