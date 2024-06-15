Konya’da ilginç görüntüler: Sahibinden kaçan kurbanlık boğa çatıya çıktı | O anlar kameralarda

Sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık boğa , kerpiçten yapılan tek katlı ahırın damına çıktı. Ardından bitişindeki evin çatısına çıkan boğa, çatının kenarına kadar geldi.

Sahipleri bu sırada yakalamak için hamle yaptığında boğa , ahırdan üstünden atlayıp, kaçmaya devam etti.





Takibi sürdüren sahipleri bir süre sonra boğayı yakalamayı başardı. Yaşanan bu anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.