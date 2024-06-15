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Konya'da ilginç görüntüler: Sahibinden kaçan kurbanlık boğa çatıya çıktı | O anlar kameralarda

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte ilginç görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Son örneği ise Konya'da meydana geldi. Sahibinden kaçan kurbanlık boğa binanın çatısına çıktı. O anlar kameralara yansıdı...

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Giriş Tarihi 16 Haziran 2024, 01:35 Güncelleme 16 Haziran 2024, 01:36
Konya’da ilginç görüntüler: Sahibinden kaçan kurbanlık boğa çatıya çıktı | O anlar kameralarda

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Konya'nın Kadınhanı ilçesinde sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık boğa, önce ahırın damına, ardından bitişikteki evin çatısına çıktı.



Daha sonra ahırın damından atlayıp kaçmaya devam eden boğa sahiplerinin takibi sonucu güçlükle yakalanırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.



BOĞA ÇATIYA KAÇTI

Olay, Kadınhanı ilçesi Hacı Mehmetli Mahallesinde meydana geldi.



Sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık boğa, kerpiçten yapılan tek katlı ahırın damına çıktı. Ardından bitişindeki evin çatısına çıkan boğa, çatının kenarına kadar geldi.



Sahipleri evin çevresini sarıp yakalamak istediği boğa çatının diğer ucuna giderek, tekrar ahırın üstüne indi.



Sahipleri bu sırada yakalamak için hamle yaptığında boğa, ahırdan üstünden atlayıp, kaçmaya devam etti.



Takibi sürdüren sahipleri bir süre sonra boğayı yakalamayı başardı. Yaşanan bu anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.

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