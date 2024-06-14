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Başkan Erdoğan, Türkiye-İspanya İş Forumu'nda konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya İş Forumu'nda konuştu. Gazze'deki katliamlar ve Avrupa Birliği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Öte yandan Erdoğan, İspanyol bir gazetecinin Demirtaş ve Kavala hakkındaki sorusuna çok sert cevap verdi: Türkiye bir hukuk devletidir. Bir basın mensubunun teröristleri savunması bizi üzmektedir. Başını sallama bak ben sallamıyorum.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Haziran 2024 Güncelleme 14 Haziran 2024, 07:02
Başkan Erdoğan, Türkiye-İspanya İş Forumu’nda konuştu

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Gazze'de 37 binden fazla insan katledildi. Ateşkes çağrılarına dahi kan dökerek karşılık veren bir şımarıklıkla karşı karşıyayız. AB'ye yönelik adımlarımız da engelleniyor. Olumlu gelişmelerin artacağına inanıyorum.

BAŞINI SALLAMA
Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ikili ve heyetlerarası yaptığı görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İspanyol bir gazetecinin terör tutukluları Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkındaki sorusuna çok sert cevap veren Erdoğan, "Türkiye bir hukuk devletidir. Burada kararları yargı verir. Hukuk devletindeki yargımız kararını vermiştir. Bu isimlerden birisi 100 kişiyi aşkın gencin ölümüne neden olmuştur. Aynı şekilde birçok terör estirmek suretiyle ülkemizin Güneydoğu Bölgesi'nde maalesef ölümlere neden olmuşlar. Sizlerin bu soruları sorması bizleri düşündürüyor. Hele hele bir basın mensubunun kalkıp bir teröristleri böyle savunması bizi üzmüştür. Başını sallama ben sallamıyorum bak ben dimdik çalışmama devam ediyorum" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ OYUNCU
İspanya Başbakanı Sanchez, "İspanya ve Türkiye her alanda en muhteşem ilişkilere sahip iki ülke. Bu zirvelerin düzenli yapılması da bunun çok güzel bir örneği. Türkiye, İspanya için anahtar bir ekonomik ortak ve bölgesinde önemli bir oyuncu" dedi.

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