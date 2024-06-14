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19 ilde Sibergöz-45 operasyonu: 38 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Bilişim Sistemine Girme” suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen Sibergöz-45 operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, şüphelilerin hesaplarında 63 milyon 500 bin TL'lik işlem hacmi olduğunu açıkladı.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 08:10 Güncelleme 14 Haziran 2024, 08:31
19 ilde Sibergöz-45 operasyonu: 38 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde "Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Bilişim Sistemine Girme" suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen Sibergöz-45 operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, şüphelilerin hesaplarında 63 milyon 500 bin TL'lik işlem hacmi olduğunu açıkladı.


İşte Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama:

19 ilde Sibergöz-45 operasyonu

1️⃣9️⃣ ilde "Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Bilişim Sistemine Girme" suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "SİBERGÖZ-45" operasyonlarında hesaplarında 6️⃣3️⃣ Milyon 5️⃣0️⃣0️⃣ Bin TL işlem hacmi bulunan3️⃣8️⃣ şüpheli yakalandı❗️

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında ❗

⚠️Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Kayseri, İzmir, İstanbul, Adana, Antalya, Afyonkarahisar, Mardin, Gaziantep, Sakarya, Samsun, Bursa, Yozgat, Şanlıurfa, Kırklareli, Ankara, Balıkesir, Kocaeli, Manisa ve Muğla olmak üzere 19 ilde "SİBERGÖZ-45" operasyonları düzenlendi.

KAYSERİ:
❌Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; Kayseri merkezli İzmir, İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda;
📌Alışveriş siteleri üzerinden piyasa değerinden ucuza ilanlar vererek vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 5️⃣ şüpheli yakalandı.

ANTALYA:
❌Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Antalya merkezli Afyonkarahisar, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda;
📌Sosyal medya platformu üzerinden "Yatırım yoluyla yüksek kazanç vaadi" ilanları verip, vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen şüphelilere 5️⃣ şüpheli yakalandı.

MARDİN:
❌Mardin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Mardin merkezli İstanbul ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda;
📌Yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden "Yasa Dışı Bahis" oynanmasına aracılık eden ve vatandaşlarımızı mağdur ederek, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 8️⃣ şüpheli yakalandı.

SAKARYA ve SAMSUN:
❌Sakarya ve Samsun İl Jandarma Komutanlıkları, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Sakarya ve Samsun merkezli İstanbul, Bursa, Antalya, Yozgat, Şanlıurfa ve Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda;
📌Vatandaşlarımızın kişisel verilerini sorgu panelleri vasıtasıyla satışa sunan ve internet sitelerinde paylaştığı tespit edilen 1️⃣3️⃣ şüpheli yakalandı.

❌Ayrıca; İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; Ankara, Kocaeli, Manisa, Kırklareli, Balıkesir ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda;
📌CPS (Çocuk Koruma Sistemi) ve NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi) isimli Uluslararası Kuruluşlarla yapılan çalışmalar sonucu; Çocuklara ait cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları bilgisayarlarına depolayan ya da paylaşıma sunarak çevrimiçi müstehcenliği suçunu işlediği tespit edilen 7️⃣ şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu:
📌Ruhsatsız tabancalara,
📌Çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart ve taşınabilir bellek, banka/kredi kartı ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle

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