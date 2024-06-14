Ayşe Ateş, MHP Genel Başkanı Yardımcısı Semih Yalçın’ı hedef aldı

Ankara'da tetikçi Eray Özyağcı tarafından öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, görümcesi Selma Ateş'in, oturduğu kafede iki ayrı araçla takip edildiğini öğrenince isyan etti. Semih Yalçın'ın açıklamasını alıntılayarak paylaşım yapan Ayşe Ateş, tepkisini şöyle dile getirdi:

KATİLLERİ HATIRLARSIN

"Ey Semih Yalçın! 'İftira', 'yalan' diyordun. Bursa Ülkü Ocakları mensupları Selma Ateş Abla'yı takip ederken yakayı ele verdi. Haydi çık er meydanına! Ülkü Ocakları'ndaki, MHP'deki görevlerini anlatayım. Belki aklın yerine gelir katillerin kim olduğunu hatırlarsın."