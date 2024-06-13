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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde! | Gazze'de acil ve kalıcı barış çağrısını yineledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen gittiği Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenecek olan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Zirve kapsamında diplomatik temaslarını sürdürdü.

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 18:34 Güncelleme 13 Haziran 2024, 19:00
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde! | Gazze’de acil ve kalıcı barış çağrısını yineledi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomatik temaslar kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen olan Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Makedonya'ya gitti. Bakan Fidan, zirvede liderler düzeyinde temaslarda bulundu.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, 13 Haziran'da Üsküp'te GDAÜ Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak Fidan, buna müteakiben düzenlenen Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen hazır bulundu. Geleneksel olarak bildiri yayımlanan zirvenin bu yılki Zirve Bildirisi'nde de tüm bölgesel konularda, işbirliğine yönelik ortak irade vurgulandı.

TÜRKİYE, BALKANLARIN AYRILMAZ BİR PARÇASI

Fidan, zirve beyanında ve ikili görüşmelerinde, "Güneydoğu Avrupa" olarak da adlandırılan Balkanların, coğrafi, siyasi ve ekonomik açıdan olduğu kadar tarihi, kültürel ve insani bağlar bakımından da Türkiye için öncelik taşıdığına ve Türkiye'nin, Balkanların ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkati çekilecek.

BALKANLARDA BARIŞ VE İSTİKRARIN KORUNMASI

Balkanlarda barış ve istikrar ortamının korunmasının, Türkiye'nin dış politikasının öncelikleri arasında yer aldığına işaret etmesi öngörülen Fidan, bölgedeki bu ortamı tehdit etme potansiyeli barındıran gerginliklerin önlenmesi çabalarına katkıda bulunulduğunu belirtilecek..

Fidan, Bosna Hersek'te ve Kosova'da uluslararası mekanizmalara etkin desteğinin yansıması olarak Türkiye'nin, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) ile Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) gibi uluslararası askeri mevcudiyetlere katkıda bulunduğuna işaret ederek, ülkenin bu çerçevede 10 Ekim'den beri KFOR Komutanlığını başarıyla yürüttüğünü kaydedilecek.

"GAZZE'DE ADİL VE KALICI BARIŞIN TESİSİNE DESTEK"

Fidan, Türkiye'nin, 13 Balkan ülkesini bir araya getiren tek bölgesel işbirliği platformu olan GDAÜ'de aktif şekilde yer aldığını ve bölgesel işbirliğini teşvik ettiğini anlattı.

Mücavir bölgede devam eden çatışmalara dikkati çeken Fidan, bunun, Güneydoğu Avrupa'da barış ve istikrarın korunmasını ve bölgesel işbirliğine odaklı anlayışın sürdürülmesini her zamankinden daha önemli kıldığına değindi.

Fidan'ın, bölge ülkelere ve uluslararası topluma, "Gazze'de adil ve kalıcı barışın tesisine destek" çağrısında bulunması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram BegajDışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj

ZİRVE ÖNCESİ LİDERLERLE TEMAS

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile görüştü.

Görüşme Dışişleri Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından paylaşılırken; Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay, X hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesi ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesine yönelik Bakan Fidan ile verimli görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-DavkovaDışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın 6. Cumhurbaşkanı olan Gordana Siljanovska-Davkova ile de bir araya gelerek el sıkıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Alexandra PapadopoulouDışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Alexandra Papadopoulou

YUNAN BAKAN İLE BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan daha sonra Yunanistan Dışişleri Bakanı Alexandra Papadopoulou ile bir araya geldi, iki mevkidaş arasında geçen konuşmalar gazetecilerin kameralarına yansıdı.

Bakan Fidan, diplomatik temasları bağlamında Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'yi selamladı.

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