Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde! | Gazze’de acil ve kalıcı barış çağrısını yineledi

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, 13 Haziran'da Üsküp'te GDAÜ Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak Fidan, buna müteakiben düzenlenen Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen hazır bulundu. Geleneksel olarak bildiri yayımlanan zirvenin bu yılki Zirve Bildirisi'nde de tüm bölgesel konularda, işbirliğine yönelik ortak irade vurgulandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , diplomatik temaslar kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Kuzey Makedonya 'nın başkenti Üsküp 'te düzenlenen olan Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Makedonya'ya gitti. Bakan Fidan, zirvede liderler düzeyinde temaslarda bulundu.

TÜRKİYE, BALKANLARIN AYRILMAZ BİR PARÇASI

Fidan, zirve beyanında ve ikili görüşmelerinde, "Güneydoğu Avrupa" olarak da adlandırılan Balkanların, coğrafi, siyasi ve ekonomik açıdan olduğu kadar tarihi, kültürel ve insani bağlar bakımından da Türkiye için öncelik taşıdığına ve Türkiye'nin, Balkanların ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkati çekilecek.

BALKANLARDA BARIŞ VE İSTİKRARIN KORUNMASI

Balkanlarda barış ve istikrar ortamının korunmasının, Türkiye'nin dış politikasının öncelikleri arasında yer aldığına işaret etmesi öngörülen Fidan, bölgedeki bu ortamı tehdit etme potansiyeli barındıran gerginliklerin önlenmesi çabalarına katkıda bulunulduğunu belirtilecek..

Fidan, Bosna Hersek'te ve Kosova'da uluslararası mekanizmalara etkin desteğinin yansıması olarak Türkiye'nin, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) ile Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) gibi uluslararası askeri mevcudiyetlere katkıda bulunduğuna işaret ederek, ülkenin bu çerçevede 10 Ekim'den beri KFOR Komutanlığını başarıyla yürüttüğünü kaydedilecek.