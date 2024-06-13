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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 1 yılda 585 organize suç örgütü çökertildi

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği değerlendirme toplantısında, terörle mücadelede son duruma ilişkin bilgileri paylaştı. Yerlikaya, geçen yıl terör örgütü PKK/KCK'ya karşı 32 bine yakın operasyon düzenlenerek bin 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Yerlikaya, "Tüm terör örgütlerinde 49 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi." dedi. Yerlikaya, son 1 yılda 585 organize suç örgütünün çökertildiğini 106 milyar lira değerinde mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 10:22 Güncelleme 13 Haziran 2024, 11:07
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 1 yılda 585 organize suç örgütü çökertildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği değerlendirme toplantısında, terörle mücadelede son duruma ilişkin bilgileri paylaştı.

1 YILDA 585 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ
Yerlikaya, son 1 yılda 585 organize suç örgütünün çökertildiğini, 106 milyar lira değerinde mal varlığına el konulduğunu bildirdi.

1 yılda 585 organize suç örgütü çökertildi

2016-2024 ARASINDA 658 bin 463 SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ
Yerlikaya, son 1 yılda 103 bin 45 Suriyelinin gönüllü şekilde ülkesine döndüğünü, 2016-2024 arasında dönüş yapanların sayısının toplam 658 bin 463 olduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

22 yıldan beri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetlerinde ilk İçişleri Bakanımızdan bugüne kadar ve benden sonra da gelecek olan tüm arkadaşlarımızla beraber olmazsa olmazımız ilk vazifemiz İçişleri Bakanlığı olarak bölücü terör örgütü PKK, hain FETÖ, sol terör örgütleri yani terörün her biriyle durmadan, duraksamadan mücadeledir.

Bir yılın terörle mücadeledeki rakamlarını paylaşmak istiyorum. Biz yılın 365 günü durmadan, duraksamadan operasyon yapıyoruz. İçeride İçişleri Bakanlığı, dışarda Savunma Bakanlığı ve MİT hiçbir zaman durmadan kaynağı neredeyse tepelerine çöküyoruz. 2023 yani geçen dönemde terör örgütüne tüm zamanların en düşük katılımı 56 oldu. Şiddet içerikli terör eylemi sayısı 95'e düştü. Kırsalda 27 bin 335, şehirlerde ise 4 bin 659 operasyon düzenlendi. Bunun neticesinde bin 22 terörist etkisiz hale getirildi.

Son 1 yılda 585 organize suç örgütü çökertildi, 106 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu.

49 ÜST DÜZEY TERÖRİST ETKİSİZ
FETÖ'ye 1 yılda 5.543 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 8892 kişi gözaltına alındı, 1595 kişi tutuklandı. Sol örgütlere 614 operasyon düzenlendi. DEAŞ'a 1607 operasyon düzenlendi. Tüm terör örgütlerinde 49 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.

Hiç kimse gençlerimizi zehirleyemez, gözümüz zehir tacirlerinin üzerinde. Son 1 yılda toplam 128 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

Son 1 yılda 103 bin 45 Suriyeli gönüllü şekilde ülkesine döndü. 2016-2024 arasında dönüş yapanların sayısı toplam 658 bin 463 oldu.

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