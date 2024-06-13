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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı: Aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısı 1858'e çıktı

Son dakika haberi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını 1858'e çıkardıklarını ve hangi ilaçların bu kapsamda olduğuna ilişkin vatandaşlara bilgilendirme mesajları göndereceklerini bildirdi. Bu kapsama giren ilaçlara, SGK'nin internet sitesindeki duyurular bölümünden ulaşılabiliyor.

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 11:26 Güncelleme 13 Haziran 2024, 11:30
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı: Aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısı 1858’e çıktı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını 1858'e çıkardıklarını ve hangi ilaçların bu kapsamda olduğuna ilişkin vatandaşlara bilgilendirme mesajları göndereceklerini bildirdi.

İLAÇ SAYISINI 1858'E ÇIKARDIK

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Raporlu hastalarımızın ilaca erişimini kolaylaştırmak için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını 1858'e çıkardık. Sosyal Güvenlik Kurumumuzun vatandaşlarımıza atacağı SMS'ler ile hangi ilaçların bu kapsama dahil olacağını bilgilendireceğiz."

Bu kapsama giren ilaçlara, SGK'nin internet sitesindeki duyurular bölümünden ulaşılabiliyor.

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