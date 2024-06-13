İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan kayyum açıklaması: "Hiç kimse demokrasiye tuzak kurmasın"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Hakkari Belediye Başkanlığı'na kayyum atanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
HİÇ KİMSE DEMOKRASİYE TUZAK KURMASIN
Yerlikaya, "Durduk yerde bir belediye başkanının görevden el çektirilmesi söz konusu değil. Terör örgütlerine destek olmak, propagandasını yapmakla ilgili kovuşturma süreci başlamışsa bizim gereğini yapmakla ilgili yasal yetkimiz var. Adaylar belirlenirken davaları olan insanların aday edilmesi ile ilgili aslında ne yapılmak istenmektedir. Hiç kimse demokrasiye tuzak kurmasın" dedi.
PKK ADINA VERGİ TOPLAYAN AKIŞ GÖREVDEN ALINMIŞTI
Bilindiği gibi PKK adına vergi toplayıp teröristlere evini açan DEM Partili Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, geçtiğimiz haftalarda görevden alınmıştı. DEM Partili Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, hakkında devam eden davaların sonucunda ceza alacağını anlayınca Van üzerinden yurt dışına kaçmak için plan yaptı. Ancak kaçamadan enselendi. Van'da gözaltına alınan Akış'ın üzerinden yüksek miktarda para çıktı. İçişleri Bakanlığı, Akış'ın PKK adına vergi topladığı, eylem hazırlığındaki teröristleri evinde barındırdığı, küçük yaştaki çocukları ideolojik söylemlerle kandırarak örgüte katılımını sağladığı, örgüt karşıtı vatandaşları haraca bağladığı gerekçesiyle görevden aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hakkâri Valisi Ali Çelik, Hakkâri Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.