İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan kayyum açıklaması: "Hiç kimse demokrasiye tuzak kurmasın"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Hakkari Belediye Başkanlığı'na kayyum atanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

HİÇ KİMSE DEMOKRASİYE TUZAK KURMASIN

Yerlikaya, "Durduk yerde bir belediye başkanının görevden el çektirilmesi söz konusu değil. Terör örgütlerine destek olmak, propagandasını yapmakla ilgili kovuşturma süreci başlamışsa bizim gereğini yapmakla ilgili yasal yetkimiz var. Adaylar belirlenirken davaları olan insanların aday edilmesi ile ilgili aslında ne yapılmak istenmektedir. Hiç kimse demokrasiye tuzak kurmasın" dedi.